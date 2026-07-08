شيرى تيجو 4 برو 2027 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 4 برو موديل 2027، وتنتمي تيجو 4 برو لفئة السيارات الكروس أوفر .

محرك شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

تحصل سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 111 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

زودت سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

مواصفات شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

تمتلك سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 العديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 بها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سعر شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 960 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 65 ألف جنيه .