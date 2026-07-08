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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركة قطر لنقل الغاز: "الركيات" تعرضت لإصابة بمقذوف دون إصابات

شركة قطر لنقل الغاز
شركة قطر لنقل الغاز
أ ش أ

 أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات"، اليوم الأربعاء، أن تعرض ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الركيات" لإصابة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز لم يسفر عن أي إصابات بين أفراد الطاقم أو أي تأثيرات بيئية، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم يتمتعون بسلامة كاملة.

وأوضحت الشركة، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنها تواصل التنسيق بشكل وثيق مع الناقلة وطاقمها، وتتابع تطورات الوضع بصورة مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت أن سلامة أفراد طواقمها، وحماية البيئة، والمحافظة على سلامة أصولها، واستمرارية عملياتها التشغيلية، تظل في مقدمة أولوياتها.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد استدعت، أمس الثلاثاء، نائب السفير الإيراني لدى الدوحة محسن محمد قانعي، وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية "الركيات" في مضيق هرمز.

وأعربت قطر، في المذكرة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الناقلة أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يمثل انتهاكًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.

كما تضمنت المذكرة رفض قطر القاطع لهذا الاعتداء وما يمثله من مساس بأمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة، مطالبة إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة، والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر.

وأكدت الدوحة احتفاظها بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا، وفقًا للقانون الدولي، لحماية مصالحها ومقدراتها، كما طالبت إيران بتقديم توضيحات عاجلة بشأن استهداف الناقلة، واتخاذ إجراءات فورية تحول دون تكرار مثل هذه الوقائع، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

قطر نقل الغاز ناقلات

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