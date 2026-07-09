قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير ضمن نخبة كأس العالم 2026 بتصنيف «فيفا»
القاهرة تحتضن انطلاق النسخة الإقليمية لمبادرة “Safe Mobility 4 All&4 Life” لتعزيز السلامة على الطرق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
متاح الآن عبر صدى البلد.. رابط نتيجة الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس 2026
دبلوماسية منع التصعيد.. وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيريه العماني والتركي
اشتباكات عنيفة تهز إسرائيل.. الحريديم يواجهون جنود جيش الاحتلال أمام سجن عسكري
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الأردن
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الآن بعد قرار الفيدرالي الأخير
وزير الخارجية: مشروع الضبعة النووية ركيزة للتنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في مصر
رابط التقديم لأئمة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية المصرية.. سجل الآن
أنفق ملايين الدولارات لمكافحة الشيخوخة والنتيجة صادمة.. ماذا حدث لرجل الأعمال براين جونسون؟
هل ينجح الدعم النقدي في إنهاء أزمة التموين؟.. خبير اقتصادي يكشف أبرز التحديات ويحذر من غياب الثقة
قبل اجتماع سعر الفائدة نزل 10 جنيهات.. تراجع جديد للذهب في الصاغة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | بمواصفات احترافية شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد و بميزات ثورية.. إليك أقوى ساعات ذكية تنافس ساعة أبل في 2026!

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بمواصفات احترافية شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاتها
أشارت تقارير عديدة إلى أن شركة شاومي قد تكشف النقاب عن سلسلة هواتف Xiaomi 18 Pro كأول هواتف تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس في سبتمبر من هذا العام . وقد نشر المسرب Digital Chat Station مؤخرًا منشورًا على منصة Weibo كشف فيه عن المواصفات الرئيسية لهاتف Xiaomi 18 Pro Max ..

بميزات ثورية.. إليك أقوى ساعات ذكية تنافس ساعة أبل في 2026!

إذا كنت تريد شراء ساعة ذكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في أكثر من  ساعات ذكية في الأسواق تنافس ساعات أبل وتأتي بإمكانيات عصرية وأسعار معقولة، وفيما يلي أبرز ساعات ذكية بميزات تقارب ساعة Apple Watch الذكية.

تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.46 بوصة بدقة 464 × 464 بكسل. وتؤكد Honor أن الشاشة تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 3000 شمعة، مما يسهل قراءتها تحت أشعة الشمس المباشرة. كما تدعم الشاشة خاصية اللمس الرطب، مما يضمن استجابتها حتى أثناء استخدامها تحت المطر أو أثناء التمارين الرياضية الشاقة.

مساعد ذكي في جيبك.. أنثروبيك تطلق Claude Cowork للهواتف الذكية

أعلنت شركة أنثروبيك  أنها توسع إمكانيات تطبيق Claude Cowork من تطبيق سطح المكتب إلى الويب والهواتف المحمولة.

ستبدأ خدمة Claude Cowork على الهاتف المحمول والويب كميزة تجريبية مع طرح تدريجي على خطط مدفوعة مختارة.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة أنثروبيك بتمديد إمكانية الوصول إلى لعبة Claude Fable 5 لجميع الخطط المدفوعة لبضعة أيام أخرى.

ينافس هواتف سامسونج..أوبو تطلق هاتف قابل للطي جديد بمواصفات احترافية

تُشير التقارير إلى أن شركة أوبو تعمل على هاتفها القابل للطي الجديد، Find N7. وقد زعمت تسريبات عديدة أنه سيأتي بتصميم قابل للطي عريض، على غرار هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 8 وايد القادم، وهاتف آيفون ألترا القابل للطي من آبل. 

متى يجب عليك تغيير الراوتر؟ الدليل الشامل لتحديث شبكتك المنزلية؟

إذا كنت تعاني من بطء مستمر في سرعة الإنترنت ، أو انقطاعات متكررة ، أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل متكرر ، أو إذا كان يفتقر إلى تحديثات الأمان الحديثة.

فقد يحتاج جهاز التوجيه أو الراوتر الخاص بك إلى الاستبدال كل 3 إلى 5 سنوات.

أحدث التقنيات أخبارًا وتقارير أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: اللغة العربية خادمة لفهم الوحي ووعاء إعجازه

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يكشف عن نوع من العلوم لفهم الشريعة الإسلامية

هاني عودة

هاني عودة: أروقة الأزهر حصن منيع لترسيخ الهوية الإسلامية الوسطية

بالصور

47 دار عرض مصرية تستقبل موانا وماوي في 9 محافظات

فيلم موانا
فيلم موانا
فيلم موانا

برفقة ببغاء.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

ساندي
ساندي
ساندي

أطعمة ومشروبات تزيد خطر الكبد الدهني.. بدائل صحية تحمي الكبد

الكبد الدهني
الكبد الدهني
الكبد الدهني

وقت الغروب.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية هادئة على شاطئ البحر

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد