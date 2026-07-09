أخبار التكنولوجيا | بمواصفات احترافية شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد و بميزات ثورية.. إليك أقوى ساعات ذكية تنافس ساعة أبل في 2026!

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بمواصفات احترافية شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاتها

أشارت تقارير عديدة إلى أن شركة شاومي قد تكشف النقاب عن سلسلة هواتف Xiaomi 18 Pro كأول هواتف تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس في سبتمبر من هذا العام . وقد نشر المسرب Digital Chat Station مؤخرًا منشورًا على منصة Weibo كشف فيه عن المواصفات الرئيسية لهاتف Xiaomi 18 Pro Max ..

بميزات ثورية.. إليك أقوى ساعات ذكية تنافس ساعة أبل في 2026!

إذا كنت تريد شراء ساعة ذكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في أكثر من ساعات ذكية في الأسواق تنافس ساعات أبل وتأتي بإمكانيات عصرية وأسعار معقولة، وفيما يلي أبرز ساعات ذكية بميزات تقارب ساعة Apple Watch الذكية.

تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.46 بوصة بدقة 464 × 464 بكسل. وتؤكد Honor أن الشاشة تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 3000 شمعة، مما يسهل قراءتها تحت أشعة الشمس المباشرة. كما تدعم الشاشة خاصية اللمس الرطب، مما يضمن استجابتها حتى أثناء استخدامها تحت المطر أو أثناء التمارين الرياضية الشاقة.

مساعد ذكي في جيبك.. أنثروبيك تطلق Claude Cowork للهواتف الذكية

أعلنت شركة أنثروبيك أنها توسع إمكانيات تطبيق Claude Cowork من تطبيق سطح المكتب إلى الويب والهواتف المحمولة.

ستبدأ خدمة Claude Cowork على الهاتف المحمول والويب كميزة تجريبية مع طرح تدريجي على خطط مدفوعة مختارة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة أنثروبيك بتمديد إمكانية الوصول إلى لعبة Claude Fable 5 لجميع الخطط المدفوعة لبضعة أيام أخرى.

ينافس هواتف سامسونج..أوبو تطلق هاتف قابل للطي جديد بمواصفات احترافية

تُشير التقارير إلى أن شركة أوبو تعمل على هاتفها القابل للطي الجديد، Find N7. وقد زعمت تسريبات عديدة أنه سيأتي بتصميم قابل للطي عريض، على غرار هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 8 وايد القادم، وهاتف آيفون ألترا القابل للطي من آبل.

متى يجب عليك تغيير الراوتر؟ الدليل الشامل لتحديث شبكتك المنزلية؟

إذا كنت تعاني من بطء مستمر في سرعة الإنترنت ، أو انقطاعات متكررة ، أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل متكرر ، أو إذا كان يفتقر إلى تحديثات الأمان الحديثة.

فقد يحتاج جهاز التوجيه أو الراوتر الخاص بك إلى الاستبدال كل 3 إلى 5 سنوات.