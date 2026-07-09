رسالة نارية لخصوم الناتو.. ألمانيا تسد "الثغرة الاستراتيجية" بصواريخ توماهوك الأمريكية

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز أن الولايات المتحدة وافقت على بيع صواريخ توماهوك بعيدة المدى لألمانيا، على الرغم من الشكوك السابقة حول نشرها المزمع.

وقال ميرز في بيان أمام البرلمان: "على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، اتفقنا مع الحكومة الأمريكية على شراء صواريخ توماهوك أمريكية ونشرها في ألمانيا".

وأضاف أن هذه الخطوة "ستسد ثغرة استراتيجية هامة في دفاعاتنا"، وفقا لما أفادت به وكالة فرانس برس.

وتابع: "في الوقت نفسه، سنعمل على تطوير منظوماتنا الأوروبية الخاصة ونشرها في أوروبا".

ولم يحدد ميرز موعدًا متوقعًا لتسليم صواريخ توماهوك.

وتُطلق هذه الصواريخ بشكل رئيسي من الغواصات والسفن الحربية، ويبلغ مداها أكثر من 1600 كيلومتر (1000 ميل).

أعلنت المملكة المتحدة أمس أن اثني عشر حليفاً أوروبياً في حلف الناتو، من بينهم ألمانيا، سينفقون معاً نحو 50 مليار دولار على مدى العقد المقبل لتطوير أسلحة جديدة بعيدة المدى ذات دقة عالية.

ويقول مصدر حكومي ألماني إن برلين تعتزم المساهمة بنحو نصف تكلفة المشروع.