أخبار التكنولوجيا |OpenAI تطلق جيلا جديدا من نماذج الذكاء الاصطناعي الصوتية.. أوبو تطور هاتفا قابل للطي بتصميم عريض وبطارية ضخمة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق نموذجين جديدين للمحادثات الصوتية هما GPT-Live-1 وGPT-Live-1 mini، مؤكدة أنهما يقدمان تجربة أكثر طبيعية في التفاعل الصوتي مع تحسين القدرة على إدارة تبادل الأدوار أثناء الحديث.

أعلن متصفح "داك داك جو" DuckDuckGo، المعروف بتركيزه على حماية الخصوصية، عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين حجب معظم الإعلانات التي تظهر أثناء مشاهدة مقاطع يوتيوب، بما في ذلك الإعلانات التي تسبق تشغيل الفيديو أو تظهر أثناءه، وذلك دون الحاجة إلى الاشتراك في خدمة بريميوم.

تستعد شركة جوجل Google، لتقديم مجموعة من المزايا الجديدة في أندرويد 17، إلا أن إحدى الإضافات قد تكون الأكثر تأثيرا في تجربة المستخدم، رغم أنها لا تحظى بالقدر نفسه من الاهتمام.

وداعا لبرامج المونتاج.. صور جوجل يعدل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي



أعلنت شركة جوجل Google عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم Video Remix ضمن تطبيق الصور Google Photos، تتيح للمستخدمين تعديل وتحويل مقاطع الفيديو في غضون ثوان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تستعد شركة آبل Apple، لخريف مزدحم بالإعلانات، وسط تزايد التسريبات حول مؤتمرها السنوي المرتقب للكشف عن سلسلة iPhone 18 Pro، بالتزامن مع معلومات جديدة تكشف عن تغييرات كبيرة في استراتيجية الشركة الخاصة بمعالجات Apple Silicon، والتي قد تشهد انتقالا سريعا من شريحة M6 إلى الجيل التالي M7.

تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة أوبو Oppo، تعمل على تطوير هاتف جديد قابل للطي بتصميم عريض، لينضم إلى التوجه المتزايد الذي تستعد له شركات كبرى مثل سامسونج وآبل في سوق الهواتف القابلة للطي.



كشفت شركة شاومي، عن مزيد من التفاصيل حول هاتف ريدمي المرتقب Redmi Note 17 Pro قبل إطلاقه رسميا في الصين يوم 14 يوليو، مؤكدة مواصفات البطارية وسرعة الشحن، إلى جانب برنامج جديد لخدمة ما بعد البيع يهدف إلى الحفاظ على أداء البطارية لسنوات طويلة بعد شراء الجهاز.

تشير تحليلات مستقلة لسلسلة توريد شركة آبل Apple، إلى الاتجاه نفسه الذي كشفت عنه تقارير سابقة، هاتف iPhone 18 Pro Max قد يأتي بسعر أعلى عند إطلاقه، مع احتمال تراجع هامش ربح الشركة على الجهاز مقارنة ببعض منتجاتها السابقة.



كشفت دراسة منشورة في المجلة العلمية Frontiers in Psychology، أن انشغال الآباء المستمر بالهواتف والأجهزة الرقمية قد يؤثر سلبا في جودة التواصل العاطفي مع الأبناء، وربما يترك آثارا بعيدة المدى على تطورهم النفسي والاجتماعي.