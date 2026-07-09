هجوم ضخم بلا تأثير.. مسئول عسكري أمريكي يكشف تفاصيل ضربة الصواريخ الإيرانية

أفاد مسؤول دفاعي أمريكي لوكالة فرانس برس بأن عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران لم تُسفر عن أضرار جسيمة أو إصابات بين الأفراد الأمريكيين.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية "تم اعتراضها أو لم تُلحق أضراراً كبيرة"، مضيفاً أنه "لم تُسجّل أي إصابات بين الأمريكيين".

وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق عشرة صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن.

وأوضح الحرس الثوري أن الهدف كان قاعدة الأزرق العسكرية شمال الأردن، والمعروفة أيضاً باسم قاعدة موفق السلطي الجوية.

وقد عزز الجيش الأمريكي وجوده العسكري فيها بشكل كبير خلال الصراع مع إيران.

وقال الحرس الثوري: "إذا كرر الجيش الأمريكي عدوانه، فلن تسلم القواعد الأمريكية الأخرى في المنطقة من قصف مكثف".

وفي سياق متصل، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن الهجمات الأمريكية على إيران وتدخلها في تحويل مسار الملاحة عبر مضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي تدريجياً، ويعرضان مصالح الدول المستفيدة منه للخطر.