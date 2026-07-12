تشريعية النواب: الدعم التمويني حق للمواطن ولا يجوز المساس به

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدعم التمويني حق لكل مواطن مستحق، ولا يجوز المساس به تحت أي مسمى أو ظرف.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن بناء المواطن منزلًا في الريف لا يعني بالضرورة أنه أصبح من الأغنياء، مؤكدًا أن هناك العديد من المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم رغم امتلاكهم منازل بسيطة.

ولفت إلى أن كل حالة يجب التعامل معها بشكل منفصل، موضحًا أن هناك حالات تم حذفها من بطاقات التموين رغم عدم انطباق أي من شروط الاستبعاد التي حددتها وزارة التموين عليها.

وأشار إلى وجود حالة من العشوائية فيما يتعلق بعمليات حذف المواطنين من بطاقات التموين التي تمت خلال بداية الشهر الجاري، مؤكدًا أن هناك مواطنين مستحقين للدعم تم استبعادهم دون معرفة الأسباب، وقد يكون ذلك نتيجة مشكلات فنية في النظام الإلكتروني.