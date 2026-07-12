عامل بجراج يخلع ملابسه ويهدد الأهالى بسلاح أبيض بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص "مجرداً من ملابسه العلوية" حال قيامه بالتلويح بسلاح أبيض وتهديد أهالى إحدى المناطق بالجيزة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وتم بإرشاده ضبط (سلاح أبيض ، عصا خشبية المستخدمان فى الواقعة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه إثر حدوث مشادة بينه وبين قائد مركبة "توك توك" لقيامه بإيقاف المركبة خاصته أمام مدخل الجراج محل عمله.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





