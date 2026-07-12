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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تكريم الرئيس للمنتخب يؤكد دعم الدولة للنجاح وترسيخ ثقافة الإنجاز

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب محمد عبد الفتاح ادم، عضو مجلس النواب، وامين حزب مستقبل وطن بقنا، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وتكريم اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري يعكس حرص الدولة المصرية على تقدير كل من يحقق إنجازًا يرفع اسم مصر في المحافل الدولية، ويؤكد أن القيادة السياسية تولي الرياضة اهتمامًا كبيرًا باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني.

تكريم المنتخب الوطني 

وأوضح محمد ادم، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التكريم يحمل رسالة واضحة لكل الشباب المصري بأن العمل الجاد والإخلاص والتفاني في الأداء يحظى بالتقدير من الدولة، مشيرًا إلى أن ما حققه المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم يعكس ثمرة التخطيط السليم والإرادة القوية والالتزام داخل المنظومة الرياضية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن، الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال اللقاء تؤسس لمرحلة جديدة في مسار تطوير الرياضة المصرية، من خلال ترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي واحترام المنافس والسعي المستمر نحو تحقيق الإنجازات، مؤكدًا أن هذه المبادئ تمثل الركائز الأساسية لأي نجاح رياضي مستدام.

وأشار نائب الصعيد، إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية اكتشاف المواهب الرياضية وفق منظومة احترافية تعتمد على الكفاءة والخبرة يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء قاعدة قوية للرياضة المصرية، لافتًا إلى أن الاستثمار في النشء والشباب وتوسيع برامج اكتشاف المواهب يمثلان الضمانة الحقيقية لاستمرار النجاحات وصناعة أجيال جديدة قادرة على المنافسة في البطولات الإقليمية والعالمية.

دعم الرياضة المصرية 

وأختتم النائب محمد عبد الفتاح ادم حديثه أن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهاز الفني الوطني تعكس الثقة الكبيرة في الكفاءات المصرية وقدرتها على تحقيق نتائج متميزة، مشددًا على أن هذا التكريم سيكون دافعًا قويًا أمام جميع الرياضيين لمواصلة العمل والعطاء، كما يؤكد أن الدولة المصرية تقف دائمًا خلف أبنائها المتميزين وتوفر لهم مختلف أشكال الدعم من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع راية مصر في كافة المحافل الرياضية الدولية.

مصر السيسي الامارات البرلمان مجلس النواب

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