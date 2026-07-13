البرتغالي أوليفيرا مدربا لستراسبورج عقب رحيل أونيل

أعلن نادي ريسنج ستراسبورج، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة ‌القدم، اليوم الإثنين، تعيين هوجو أوليفيرا مدربا جديدا للفريق.

وسيحل المدرب البرتغالي محل “جاري أونيل”، الذي قاد ستراسبورج إلى احتلال المركز ⁠الثامن في الدوري، وقبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن يعود إلى إنجلترا لتدريب إبسويتش تاون.

“أوليفيرا” كان مدربا لـ “فاماليكاو”، المنافس في دوري الأضواء البرتغالي، وقاده للمركز الخامس الموسم الماضي.

مسيرة هوجو أوليفيرا التدريبية

وقبل توليه مهامه في فاماليكاو، أمضى ‌أوليفيرا ⁠7 سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الجهاز المعاون لمواطنه ماركو سيلفا في أندية فولهام وإيفرتون وهال سيتي ⁠وواتفورد.

كما عمل أوليفيرا (47 عاما) مدربا لحراس المرمى في المنتخب البرتغالي بين عامي 2009 ⁠و2011، وتولى المنصب ذاته في بنفيكا بين عامي 2011 و2016.

ويستهل ⁠ستراسبورج موسمه في الدوري الفرنسي، بمواجهة أولمبيك مارسيليا يوم 21 أغسطس المقبل.