قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق السيد: محمد هاني يتلقى 3 عروض رسمية من تركيا وسويسرا وبلجيكا
القبض على 3 أشخاص يروجون لبيع ساعات الغش فى الامتحانات على السوشيال ميديا
دعاء رؤية هلال شهر صفر .. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان
الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى مملكة البحرين الشقيقة
ملك البحرين يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله المنامة
عامر العمايرة يطالب اتحاد الكرة بخطة واضحة للجنة الحكام قبل اختيار رئيسها الجديد
مدبولي يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027
وزير التعليم العالي: العلاقات المصرية المجرية نموذج متميز في التعاون المشترك
إمام عاشور يبكي على الهواء ويحكي موقفًا مؤثرًا مع والدته
حمزة عبد الكريم يخوض أول مران مع برشلونة تحت قيادة فليك
إمام عاشور هيرحل عن الأهلي ولا هيكمل.. شاهد كواليس تذاع لأول مرة
الجبلي: انتخابي نائب أول رئيس برلمان عموم إفريقيا رسالة ثقة في مصر ودورها القاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: 28% نموًا في الإيرادات الضريبية خلال عام

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٨٪ خلال العام المالى الماضي بدون أعباء جديدة على نحو يعكس تحسن النشاط الاقتصادي ومعدلات «الرضا الضريبي».

وأضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم أن الوزارة ملتزمة باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية حتى نصنع «الفارق الإيجابي والمؤثر» فى الواقع الاقتصادي وتتحسن أوضاع المواطنين.

أشار إلى أن مجتمع الأعمال تشارك معنا وتجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية

أوضح وزير المالية أن وزارته ملتزمة بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات قد تواجههم، آملين تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع. 

وأضاف أن سياسات الوزارة مشجعة للاستثمار بأكبر مساندة اقتصادية للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن دعم الصادرات بلغ ٢٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوى ٥٥٪.

أحمد كجوك وزير المالية الرضا الضريبي وزير المالية مبادرة التسهيلات الضريبية مال واعمال اخبار واعمال دعم الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

سعر الجنيه الذهب اليوم

هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

مصطقي زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو : أنا بحبك أوي وانهاردة عيد جوازنا.. واللاعب يبكي على الهواء

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام

الرقابة المالية: مد مهلة زيادة رؤوس أموال الشركات في مجال التأمين إلى 31 أكتوبر

نفقة الدولة

هذه الفئات لها حق الحصول على الخدمة الطبية مجاناً مهما كانت التكلفة

وزير العدل المستشار محمود الشريف

وزير العدل: النيابة الإدارية تضطلع بدور محوري في حماية المال العام

بالصور

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى ههيا

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها
لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها
لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد