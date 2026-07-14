المالية: 28% نموًا في الإيرادات الضريبية خلال عام

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٨٪ خلال العام المالى الماضي بدون أعباء جديدة على نحو يعكس تحسن النشاط الاقتصادي ومعدلات «الرضا الضريبي».

وأضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم أن الوزارة ملتزمة باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية حتى نصنع «الفارق الإيجابي والمؤثر» فى الواقع الاقتصادي وتتحسن أوضاع المواطنين.

أشار إلى أن مجتمع الأعمال تشارك معنا وتجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية.

أوضح وزير المالية أن وزارته ملتزمة بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات قد تواجههم، آملين تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع.

وأضاف أن سياسات الوزارة مشجعة للاستثمار بأكبر مساندة اقتصادية للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن دعم الصادرات بلغ ٢٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوى ٥٥٪.