ارتفع 60 جنيها.. اعرف سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم بقيمة تتراوح من 30 لـ60 جنيها في الجرام الواحد، مدعومة بارتفاع سعر الدولار وكذلك صعود سعر الأوقية عالميا بنحو 2%.

وسجل الذهب عيار 21 الآن 5910 جنيها للبيع مقابل 5850 جنيه للشراء في مستهل اليوم الثلاثاء بزيادة 60 جنيها.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6755 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6675 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5910 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5840 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5065 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى5005جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3940 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3895 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47280 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46720 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 210,080 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207,595 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4097 دولارًا.

وعالميا شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء من أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت عززت فيه التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط التوقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.09 % ليصل إلى 4097 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الأول من يوليو.