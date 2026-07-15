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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دراسة حديثة: الكرنب والسبانخ قد يقللان خطر الإصابة بمرض رئوي مزمن

دراسة حديثة: الكرنب والسبانخ قد يقللان خطر الإصابة بمرض رئوي مزمن
دراسة حديثة: الكرنب والسبانخ قد يقللان خطر الإصابة بمرض رئوي مزمن
ولاء عادل

كشفت دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة إديث كوان في أستراليا أن تناول الخضراوات الورقية الغنية بفيتامين K1، مثل الكرنب والسبانخ، قد ينعكس إيجابًا على صحة الرئتين، ويرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، أحد أكثر أمراض الجهاز التنفسي شيوعًا، وذلك وفقًا لما نشره موقع Health.

واعتمد الباحثون في دراستهم على بيانات أكثر من 179 ألف شخص بالغ تمت متابعتهم لمدة قاربت عشر سنوات، بهدف معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين استهلاك فيتامين K وكفاءة وظائف الرئة.

انخفاض ملحوظ في خطر الإصابة

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا أعلى كميات من فيتامين K1 كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة وصلت إلى 16% مقارنة بمن كان استهلاكهم لهذا الفيتامين منخفضًا.

كما سجلت هذه الفئة نتائج أفضل في اختبارات قياس وظائف الرئة، وهو ما يشير إلى قدرة أكبر على التنفس بكفاءة واستيعاب الهواء وطرده.

وأوضح الباحث تشنغفينغ لي أن زيادة استهلاك الخضراوات الورقية، حتى ولو بحصة واحدة يوميًا، قد تكون وسيلة بسيطة لتعزيز الحصول على فيتامين K1 ودعم صحة الجهاز التنفسي.

ما سر تأثير فيتامين K1؟

ويرجح الباحثون أن فيتامين K1 يساعد على تنشيط بروتينات تحافظ على مرونة الأنسجة والألياف الموجودة داخل الرئتين، وهي المسؤولة عن تمدد الرئة وانقباضها أثناء الشهيق والزفير.

وقال الأستاذ المشارك مارك سيم إن فقدان هذه المرونة مع التقدم في العمر أو نتيجة التعرض للملوثات والتدخين يساهم في تراجع كفاءة الرئتين، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليها قد يبطئ تطور التلف الذي يصيب أنسجة الجهاز التنفسي.

فيتامين K2.. نتائج أقل وضوحًا

ورغم دراسة تأثير فيتامين K2 أيضًا، فإن الباحثين لم يجدوا دليلًا قويًا على ارتباطه بانخفاض خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، بينما ارتبط فقط بتحسن محدود في بعض مؤشرات وظائف الرئة.

ويرى الباحثون أن اختلاف مصادر هذا الفيتامين قد يكون وراء هذه النتيجة، إذ يتوافر غالبًا في اللحوم المصنعة والحمراء وبعض الأطعمة المخمرة، في حين تمتاز الخضراوات الورقية باحتوائها على عناصر غذائية أخرى، مثل الألياف ومضادات الأكسدة، التي تدعم الصحة العامة.

لا يحمي من الربو

وفي المقابل، لم ترصد الدراسة أي علاقة بين زيادة تناول فيتامين K وانخفاض احتمالات الإصابة بالربو، وهو ما يشير إلى أن فوائده المحتملة قد تقتصر على الأمراض المرتبطة بتلف أنسجة الرئة أكثر من الأمراض التحسسية.

الغذاء الصحي ليس بديلًا عن الإقلاع عن التدخين

وشدد الباحثون على أن اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات لا يمكن أن يعوض الأضرار الناتجة عن التدخين، مؤكدين أن التوقف عن التدخين يظل الوسيلة الأكثر فعالية للحفاظ على صحة الرئتين والوقاية من الأمراض المزمنة.

وأضاف الباحث تشنغفينغ لي أن التغذية الصحية قد تساهم في تقليل تأثير بعض العوامل البيئية الضارة، لكنها لا تغني عن تجنب التدخين أو التعرض المستمر لتلوث الهواء.

الانسداد الرئوي المزمن.. من أبرز أسباب الوفاة

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُعد مرض الانسداد الرئوي المزمن رابع أكثر أسباب الوفاة شيوعًا على مستوى العالم، بعدما تسبب في وفاة نحو 3.5 مليون شخص خلال عام 2021.

وتشمل أبرز عوامل الإصابة به التدخين، والتعرض لتلوث الهواء، واستنشاق الغبار والمواد الكيميائية والغازات الضارة لفترات طويلة.

عادات يومية للحفاظ على الرئتين

وللحفاظ على صحة الجهاز التنفسي، ينصح الخبراء بالإقلاع عن التدخين، وتجنب التدخين الإلكتروني، والابتعاد عن مصادر التلوث قدر الإمكان، مع الحرص على ممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه ضمن نظام غذائي متوازن.

وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة تكشف عن ارتباط بين تناول فيتامين K1 وتحسن صحة الرئتين، لكنها لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، وهو ما يتطلب إجراء مزيد من الدراسات السريرية للتأكد من هذه النتائج.

الكرنب السبانخ مرض رئوي مزمن الرئتين صحة الرئتين الخضراوات الورقية

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