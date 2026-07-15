على مساحة 40 ألف فدان.. مشروع سهل بركة يوفر 1200 فرصة عمل ويستهدف زراعة مليون نخلة بحلول 2030

تواصل محافظة الوادي الجديد التوسع في تنفيذ المشروعات الزراعية والإنتاجية الكبرى، في إطار خطتها لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصحراوية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وجذب الاستثمارات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وتعد منطقة سهل بركة واحدة من أبرز المناطق التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتسهم في دعم قطاع إنتاج التمور، الذي يمثل أحد أهم الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة.

المشروعات الزراعية النموذجية

وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ أحد المشروعات الزراعية النموذجية بمنطقة سهل بركة على مساحة إجمالية تبلغ 40 ألف فدان، ويوفر نحو 1200 فرصة عمل مباشرة لأبناء الوادي الجديد، ويضم قطاعًا زراعيًا يمتد على مساحة 5 آلاف فدان، يعتمد بالكامل على نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ورفع كفاءة الإنتاج.

كما يضم المشروع 1000 فدان مزروعة بأصناف النخيل الاقتصادية، بإجمالي 150 ألف نخلة، مع خطة للتوسع لتصل إلى 250 ألف نخلة خلال العام المقبل، على أن يرتفع العدد إلى مليون نخلة بحلول عام 2030، في خطوة تستهدف تعزيز إنتاج التمور وزيادة القيمة المضافة لهذا المحصول الاستراتيجي.

1000 استراحة فندقية

ولا تقتصر مكونات المشروع على النشاط الزراعي فقط، بل يشمل أيضًا مجمعًا متكاملًا لإنتاج وتعبئة التمور، إلى جانب منطقة خدمية تدعم الأنشطة الاستثمارية داخل المشروع، فضلًا عن خطة لإنشاء 1000 استراحة فندقية لخدمة الشركات الاستثمارية والعاملين ورواد المنطقة، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز التوسع في المشروعات الإنتاجية.

وخلال تفقدها المشروع، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لاستكمال مراحل المشروع، بما يضمن التوسع في الاستثمارات الزراعية، وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بالوادي الجديد.

مشاتل وصوب الإكثار

وأشادت المحافظ بجودة منظومة إنتاج وإكثار فسائل النخيل، وذلك خلال تفقدها مشاتل وصوب الإكثار التي تضم نحو 50 ألف فسيلة من الأصناف التجارية المتميزة، من بينها المجدول، والبرحي، والسكري، والسقعي، والخلاص، وعجوة المدينة، مؤكدة أهمية التوسع في إنتاج الفسائل المعتمدة لتلبية احتياجات المزارعين ودعم خطط التوسع في زراعة النخيل.

وفي ختام جولتها، وجهت المحافظ بإنشاء منفذين لبيع فسائل النخيل عالية الجودة للمزارعين بمركزي الخارجة والداخلة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية، بما يسهم في توفير فسائل معتمدة بأسعار مناسبة، ودعم المزارعين، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وترسيخ مكانة الوادي الجديد كواحدة من أكبر المحافظات المنتجة للتمور في مصر.