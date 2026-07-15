قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة يبحث مع مدير مصر الخير تطوير مراكز الشباب والاهتمام بالنشء
تنسيق الكليات 2026.. كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة العلمية والأدبية وموعد اختبارات القدرات
محافظ بورسعيد يبحث آليات تعزيز النشاط الاستثماري مع رئيس الغرفة التجارية
يشمل بحيرات على مساحة ١٩٥ فدانا.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مارينا ٨
زوجة نتنياهو تطالب دولة الاحتلال بتوفير الحماية الأمنية لها لمدة 5 سنوات
استمرت 90 دقيقة.. أمريكا تعلن الإنتهاء من ضربات جديدة ضد جزيرة طنب الكبرى
على هامش زيارته للعلمين الجديدة.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق مارينا 8
قبل مباراة إنجلترا والأرجنتين المرتقبة.. تعرف على تاريخ المواجهات
رسميا.. حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك
الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز خلال 24 ساعة
حفظ شكوى زيزو ضد نادي الزمالك | تفاصيل
%80 من البن مغشوش.. مفاجأة صادمة لعشاق القهوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

على مساحة 40 ألف فدان.. مشروع سهل بركة يوفر 1200 فرصة عمل ويستهدف زراعة مليون نخلة بحلول 2030

مشروع سهل بركة يوفر 1200 فرصة عمل.. أرشيفية
مشروع سهل بركة يوفر 1200 فرصة عمل.. أرشيفية
منصور ابوالعلمين

تواصل محافظة الوادي الجديد التوسع في تنفيذ المشروعات الزراعية والإنتاجية الكبرى، في إطار خطتها لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصحراوية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وجذب الاستثمارات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة. 

وتعد منطقة سهل بركة واحدة من أبرز المناطق التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتسهم في دعم قطاع إنتاج التمور، الذي يمثل أحد أهم الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة.

المشروعات الزراعية النموذجية

وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ أحد المشروعات الزراعية النموذجية بمنطقة سهل بركة على مساحة إجمالية تبلغ 40 ألف فدان، ويوفر نحو 1200 فرصة عمل مباشرة لأبناء الوادي الجديد، ويضم قطاعًا زراعيًا يمتد على مساحة 5 آلاف فدان، يعتمد بالكامل على نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ورفع كفاءة الإنتاج.

كما يضم المشروع 1000 فدان مزروعة بأصناف النخيل الاقتصادية، بإجمالي 150 ألف نخلة، مع خطة للتوسع لتصل إلى 250 ألف نخلة خلال العام المقبل، على أن يرتفع العدد إلى مليون نخلة بحلول عام 2030، في خطوة تستهدف تعزيز إنتاج التمور وزيادة القيمة المضافة لهذا المحصول الاستراتيجي.

1000 استراحة فندقية

ولا تقتصر مكونات المشروع على النشاط الزراعي فقط، بل يشمل أيضًا مجمعًا متكاملًا لإنتاج وتعبئة التمور، إلى جانب منطقة خدمية تدعم الأنشطة الاستثمارية داخل المشروع، فضلًا عن خطة لإنشاء 1000 استراحة فندقية لخدمة الشركات الاستثمارية والعاملين ورواد المنطقة، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز التوسع في المشروعات الإنتاجية.

وخلال تفقدها المشروع، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لاستكمال مراحل المشروع، بما يضمن التوسع في الاستثمارات الزراعية، وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بالوادي الجديد.

مشاتل وصوب الإكثار

وأشادت المحافظ بجودة منظومة إنتاج وإكثار فسائل النخيل، وذلك خلال تفقدها مشاتل وصوب الإكثار التي تضم نحو 50 ألف فسيلة من الأصناف التجارية المتميزة، من بينها المجدول، والبرحي، والسكري، والسقعي، والخلاص، وعجوة المدينة، مؤكدة أهمية التوسع في إنتاج الفسائل المعتمدة لتلبية احتياجات المزارعين ودعم خطط التوسع في زراعة النخيل.

وفي ختام جولتها، وجهت المحافظ بإنشاء منفذين لبيع فسائل النخيل عالية الجودة للمزارعين بمركزي الخارجة والداخلة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية، بما يسهم في توفير فسائل معتمدة بأسعار مناسبة، ودعم المزارعين، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وترسيخ مكانة الوادي الجديد كواحدة من أكبر المحافظات المنتجة للتمور في مصر.

محافظة الوادي الجديد المشروعات الزراعية المشروعات الزراعية النموذجية سهل بركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الرطوبة تفرض سيطرتها.. الأرصاد تكشف أسباب زيادة الإحساس بالحرارة

التموين

التموين تزف أخبارا سارة لـ 62 مليون مواطن.. تفاصيل

القلب

4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية خلال الفترة الأخيرة.. السمنة أولها

بالصور

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد