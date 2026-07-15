أمل عمار تلتقي وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية الصومالية

على هامش مشاركتها في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة، المنعقد بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد تحت شعار: «التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والسبيل إلى الأمام»، التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالسفيرة خديجة محمد المخزومي، وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية الصومالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات تمكين المرأة.



وخلال اللقاء، استعرضت المستشارة أمل عمار أبرز الجهود والبرامج التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والشركاء، والتي تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ومن بينها برنامج «نورة» ونور ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وتطبيق «تحويشة»، ومبادرة «لأني رجل»، كما أشارت إلى برنامج «تكافل وكرامة» الذى تطلقه وزارة التضامن الاجتماعي باعتباره أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تسهم في دعم وتمكين الأسر المصرية.



ومن جانبها، استعرضت السفيرة خديجة محمد المخزومي الجهود والأنشطة التي تنفذها الحكومة الفيدرالية الصومالية في مجال دعم وتمكين المرأة، والتحديات التي تواجهها في هذا الملف، معربةً عن تطلعها للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة، بما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.