زاهد محمود: التصعيد العسكري مع إيران لم يحقق الأهداف الأمريكية.. والحل في المفاوضات

قال زاهد محمود، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية للسلام، إن الحرب مع إيران قيدت الولايات المتحدة، رغم أنها كانت خيارًا يمكن تجنبه من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن هناك من يرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع واشنطن نحو هذا المسار.

وأضاف محمود، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد على قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه لا يعتقد أن الجيش الأمريكي كان صاحب التخطيط الرئيسي للحرب داخل غرف القيادة، أو أن هناك خطة واضحة بشأن كيفية إنهاء التصعيد.

نتائج الحرب مرتبطة بالأهداف

وأوضح أن نتائج الحروب دائمًا تكون معقدة، وأن تقييم النجاح أو الفشل يرتبط بالخطة الموضوعة والأهداف المحددة، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات داخل الولايات المتحدة ترى أن الحرب لا تخدم المصالح الأمريكية.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأمريكيين عارضوا هذا المسار، معتبرًا أن الخيار العسكري لم يحقق الأهداف التي سعت إليها واشنطن.

المفاوضات الحل النهائي للأزمة

وأكد محمود أن استمرار العمليات العسكرية لن يؤدي إلى حلول حقيقية، موضحًا أن الأزمات في النهاية تُحسم على طاولة المفاوضات.

ولفت إلى أن القضايا العالقة، ومنها ملف مضيق هرمز، تحتاج إلى حوار مباشر بين الأطراف المعنية، مع ضرورة بناء الثقة المتبادلة، باعتبارها العامل الأساسي لإنجاح أي مفاوضات مستقبلية.