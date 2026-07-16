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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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​حار نهاراً ورطب ليلاً.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

مع نهاية الأسبوع، تواصل الرطوبة فرض سيطرتها على الأجواء؛ حيث كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس غدٍ الجمعة 17 يوليو 2026، وتشهد البلاد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما تشتد الحرارة جنوبًا، لتستمر الأجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الليل.

الأرصاد تحذر من الرطوبة والشبورة المائية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة 17 يوليو 2026، طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد المواطنين من التعرض للشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تستمر اعتبارًا من غد الجمعة 17 يوليو وحتى الثلاثاء 21 يوليو 2026، وسط ارتفاع كبير في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، ليكون الطقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة رطبة ليلًا.

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس 

​تسود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما تنتشر ​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً.

بينما تنشط الرياح أحياناً، وتتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س ​على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، ما يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل.

​نشاط رياح على بعض شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد) ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 - 2) متر.

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من (2 إلى 4) درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة)، والتي جاءت كالتالي:

​ـ القاهرة الكبرى: العظمى 35، المحسوسة 37 درجة.

ـ ​الوجه البحري: العظمى 34، المحسوسة 36 درجة.

ـ ​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31، المحسوسة 35 درجة.

ـ ​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33، المحسوسة 36 درجة.

ـ ​شمال الصعيد: العظمى 37، المحسوسة 39 درجة.

ـ ​جنوب الصعيد: العظمى 41، المحسوسة 42 درجة.ش

​حار نهاراً ورطب ليلاً حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقسًا مائلًا للحرارة

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