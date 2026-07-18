المرافعة في محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري بالتجمع الخامس.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، المرافعة ومناقشة الشاهد الأول في محاكمة 50 متهما، في القضية رقم 13988 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1018 لسنة 2020 حصر أن دولة عليا، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 10 ديسمبر 2024، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين وجهت إليهم اتهامات بتمويل الإرهاب ووجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وفيما وجه لبعض المتهمين اتهامات بحيازة مطبوعات تروج للجماعة الإرهابية.