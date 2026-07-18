تطوير 40 ألف منفذ وإطلاق «كاري أون» وتوحيد أسعار السلع..التموين تزف بشرى سارة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة الدعم والتجارة الداخلية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، مع رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الخطة تطوير منافذ توزيع السلع، والتوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية والأسواق الحديثة، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع والحد من تقلبات الأسعار، ليستفيد من منظومة التموين نحو 62 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

«كاري أون».. علامة تجارية موحدة لـ40 ألف منفذ

وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن البرنامج الوطني لتحقيق استقرار أسعار السلع يأتي بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الخطة تتضمن إطلاق العلامة التجارية الموحدة «كاري أون» لتجميع وتطوير منافذ بيع السلع التابعة للوزارة والجهات المشاركة، بما يشمل منافذ جمعيتي والبدالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية.

وأضاف أن وزارة التموين تمتلك نحو 40 ألف منفذ لتوزيع السلع على مستوى الجمهورية، وسيتم تطويرها من حيث الشكل والخدمات المقدمة بما يضاهي منافذ القطاع الخاص.

أسعار موحدة للسلع في جميع المحافظات

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إلى أن مبادرة «سعر موحد» سيتم تطبيقها داخل أكثر من 3000 منفذ، بما يضمن توفير السلع الأساسية بأسعار موحدة في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن مشروع «كاري أون» سيحقق العدالة في الأسعار ويحد من تفاوتها بين المناطق.

وأضاف أن المشروع سيشهد أيضًا إحياء عدد من العلامات التجارية التابعة لوزارة التموين، مثل منتجات «قها»، لتكون متاحة للمواطنين داخل المنافذ الجديدة.

التوسع في المخازن والأسواق الاستراتيجية

وأكد أحمد كمال أن خطة التطوير تشمل إنشاء أسواق دائمة في جميع المحافظات بتمويل يصل إلى مليار جنيه، إلى جانب توحيد إدارة المنافذ المتنقلة والتوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية.

وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في زيادة المعروض من السلع، وخفض تكاليف النقل والتداول، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتوافر المنتجات للمواطنين.

احتياطي استراتيجي آمن للسلع الأساسية

وأشار إلى أن الدولة نجحت في تأمين احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، موضحًا أن متوسط الاحتياطي الاستراتيجي يبلغ 6 أشهر، بينما يصل في بعض السلع إلى 8 أشهر، وفي سلع أخرى إلى 12 شهرًا، بالتنسيق بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر.

وأضاف أن استمرار تكوين الاحتياطي الاستراتيجي يمثل أحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسواق.

175 مليار جنيه للدعم.. و62 مليون مستفيد

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن موازنة الدعم التمويني تبلغ 175 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 62 مليون مواطن، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل أيضًا تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن المخازن الاستراتيجية تسهم بشكل مباشر في خفض تكلفة تداول السلع واستقرار أسعارها.

الدعم النقدي قيد الدراسة

وفيما يتعلق بمنظومة الدعم النقدي، أوضح أحمد كمال أن وزير التموين استعرض ملامح المشروع أمام مجلس النواب، مؤكدًا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع خلال الفترة المقبلة للإعلان عن جميع تفاصيل البرنامج وآليات تطبيقه.

كما أشار إلى نجاح الدولة في شراء نحو 5 ملايين طن من القمح من المزارعين، بعد صرف مستحقاتهم وفق أعلى سعر تعاقدي، بما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم منظومة الأمن الغذائي في مصر.