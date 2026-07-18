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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم أسوان يواصل التحليق في السماء الجمهوري ويحصد ثلاثة مراكز في مسابقة الإنفوجرافيك

تعليم
تعليم
محمد عبد الفتاح

تواصل مديرية التربية والتعليم بأسوان، التحليق فى السماء الجمهوري، حيث حصدت ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقة "الإنفوجرافيك" بمجاليها (البحث العلمي للثانوي العام والإسعافات الأولية للثانوي الفني) وذلك ضمن مسابقات المكتبات للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، والتي نظمتها الإدارة العامة للمكتبات بالوزارة.


ومن جانبه قدم الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، والأستاذة منال عبدالوهاب وكيل المديرية، خالص التهاني القلبية للطلاب الفائزين:

تعليم


(رحمة على عبدالشكور بمدرسة دراو الثانوية بنات بإدارة دراو التعليمية، لفوزها بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية - محمد محمود شحات بمدرسة دراو الثانوية بنين لفوزه بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية - أروى محمد أبو الرخا بمدرسة حسين مرسال الصناعية بنات بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الخامس).


وقدم وكيل الوزارة التهنئة كذلك للسادة أخصائيي المكتبات بالمدارس الفائزة؛ والسادة موجهى المكتبات وعلى رأسهم الأستاذة سناء عبدالشكور الموجه العام، على الجهود المبذولة للوصول إلى هذا المستوى المتميز جمهوريًا.

والتهنئة موصولة كذلك للدكتور محمد السانوسي مدير عام الخدمات التربوية. والشكر و التقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، متمنيًا دوام التوفيق والسداد، ومزيد من النجاحات، لكل طلاب أسوان المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات.

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