نفوق 20 رأس ماشية في حريق بحوش بالسوالم البحرية بأبنوب

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة أسيوط، من السيطرة على حريق اندلع داخل حوش مواشي بمنطقة السوالم البحرية بمركز أبنوب، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل حوش مواشي بمنطقة السوالم البحرية بمركز أبنوب.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن نفوق 20 رأس من الأغنام والماشية.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.