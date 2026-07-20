أخبار أسوان.. حملات بالأسواق.. وجهود مكثفة بالمحليات وتمكين المرأة.. وحصد ميداليات فى الكونغ فو والتايكوندو

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 19/7/2026 أحداث متنوعة .

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول غذاء آمن وسليم، مع التصدى بكل حزم لأى ممارسات أو مخالفات تضر بالصحة العامة، مشددًا على عدم التهاون فى تطبيق القانون على المخالفين.



محافظ أسوان يتابع نتائج حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات الميدانية، والمرور اليومى على القرى والأحياء، والإسراع فى تنفيذ أعمال النظافة والتجميل، وصيانة المرافق، ومتابعة مشروعات البنية الأساسية، مع إزالة أى إشغالات أو تعديات فى المهد، والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين، بما يحقق الإنضباط ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة.



جهود مكثفة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى المرافق بمركز أسوان

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتواصل المباشر مع المواطنين ، والمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة داخل القرى .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

لقاءات جماهيرية ومتابعة لمشروعات "حياة كريمة" ورفع كفاءة الخدمات بقرى نصر النوبة

جهود متنوعة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز جهود دعم المشروعات التنموية والحرفية والتراثية ، بما يسهم فى الحفاظ على التراث النوبى والأسوانى الأصيل وخلق فرص عمل مستدامة .

فى أسوان.. متابعة منظومة تشغيل مجمع الصناعات الحرفية ببلانة لتمكين المرأة

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الإجتماع التنسيقى الخاص لتطوير موقف دراو الحالى ، وإستكمال الأعمال بمبنى الحماية المدنية بمنطقة المحمودية ، وذلك بحضور المشرف على المشروعات ، ومديرى الحماية المدنية والإسكان والتخطيط والمتابعة ، ورئيس مركز ومدينة دراو .



محافظ أسوان يترأس اجتماعاً تنسيقياً لتطوير موقف دراو والحماية المدنية

من أجل تحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، أثناء جولاته الميدانية لواقع ملموس ، يتم تكثيف الجهود لسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين ، ورفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تنفيذ أعمال التطهير والصيانة والإصلاح بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



جهود مكثفة بأسوان لرفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف والإستجابة لشكاوى المواطنين

نظم نادى النصر الرياضى بأسوان حفلاً لتكريم أبطاله المتوجين فى بطولتى الكونغ فو والتايكوندو ، تقديراً لما حققوه من إنجازات مشرفة على المستويين الإفريقى والجمهورى.



نادى النصر بأسوان يحتفى بأبطاله الفائزين بميداليات فى بطولتى الكونغ فو والتايكوندو