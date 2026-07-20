العثور على جثة شخص داخل بئر أسانسير فى بنها

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، اليوم، على جثة شخص داخل بئر أسانسير بأحد العقارات بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها، وذلك عقب بلاغ من الأهالي أفاد بوجود الجثمان داخل البئر منذ أمس.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص وجود جثمان شخص داخل بئر الأسانسير.



وتمكنت الجهات المختصة من انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد أسباب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.



وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف تحرياتها لكشف تفاصيل الحادث، وسماع أقوال الشهود، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.