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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يوافق على رحيل أفشة.. واجتماع مرتقب لحسم مستقبله مع جمعة

افشة
افشة
القسم الرياضي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، منح الضوء الأخضر لإدارة الكرة للموافقة على رحيل محمد مجدي "أفشة" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حال استمرار التونسي محمد علي بن رمضان ضمن صفوف الفريق وعدم رحيله خلال الميركاتو الحالي.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني يرى أن فرص مشاركة أفشة بصورة أساسية في الموسم الجديد ستكون محدودة، في ظل المنافسة القوية داخل خط الوسط الهجومي، خاصة مع وجود محمد علي بن رمضان وعدد من اللاعبين الذين يجيدون اللعب في المركز نفسه، وهو ما دفع عموتة إلى عدم ممانعة رحيل اللاعب إذا تلقى عرضًا مناسبًا يحقق مصلحته ومصلحة النادي.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تدرس جميع السيناريوهات الخاصة بمستقبل أفشة، مشيرًا إلى أن وائل جمعة، مدير الكرة، يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة جلسة مع اللاعب من أجل حسم موقفه النهائي، سواء بالاستمرار مع الفريق أو الموافقة على الرحيل حال رغبته في خوض تجربة جديدة.

وأوضح المصدر أن الجلسة المرتقبة ستشهد مناقشة العروض التي قد تصل للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى الوقوف على موقفه النهائي من الاستمرار، في ظل إدراك إدارة الأهلي لقيمة أفشة الفنية وما قدمه للفريق على مدار السنوات الماضية، ورغبتها في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وأشار المصدر إلى أن أحد المقترحات المطروحة على طاولة النقاش يتمثل في إمكانية إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، حال استقر اللاعب على الرحيل، بما يمنحه الحرية الكاملة في التوقيع لأي نادٍ جديد والاستفادة من القيمة المالية الكاملة لعقده المقبل، دون تحميل النادي أي أعباء إضافية أو الدخول في مفاوضات معقدة بشأن انتقاله.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي لن تتخذ أي قرار نهائي بشأن مستقبل محمد مجدي أفشة إلا بعد الجلسة المرتقبة مع اللاعب، والتي ستحدد بشكل كبير موقفه من البقاء داخل القلعة الحمراء أو بدء مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية خلال الموسم المقبل.

عموته افشة الأهلي

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