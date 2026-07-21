ضربة جديدة للمخالفين.. غلق 7 عيادات غير مرخصة في دار السلام بسوهاج

واصلت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج جهودها لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تمكن فريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بدار السلام من ضبط 7 عيادات طبية خاصة تعمل دون ترخيص.

وذلك خلال حملة تفتيشية مكثفة استهدفت عددًا من العيادات والمنشآت الطبية بنطاق المركز، في إطار الحفاظ على صحة المواطنين والتصدي للمخالفات.

ماذا حدث؟

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 عيادات خاصة تمارس نشاطها بالمخالفة للقانون، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للاشتراطات المنظمة لمزاولة المهنة.

وشملت العيادات المضبوطة تخصصات متنوعة، بينها العيون، والباطنة، والجراحة، والعظام، والأطفال، حيث رصد فريق العلاج الحر عدداً من المخالفات المتعلقة بإدارة وتشغيل تلك المنشآت دون استيفاء الإجراءات القانونية، بما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وعلى الفور، حرر أعضاء الحملة المحاضر اللازمة ضد المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مع استمرار متابعة تلك المنشآت للتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.

وأكدت الإدارة الصحية بدار السلام أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل دوري على جميع المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين، والتصدي لأي منشآت تعمل خارج الإطار القانوني.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، بضرورة تكثيف الرقابة على القطاع الطبي الخاص، وإحكام المتابعة الميدانية لضبط المخالفات، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وجرت الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد المهدي، مدير الإدارة الصحية بدار السلام، الذي شدد على مواصلة المرور الدوري على العيادات والمراكز الطبية.

وعدم التهاون مع أي منشأة تخالف الاشتراطات القانونية أو تمارس النشاط الطبي دون ترخيص، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيقًا للانضباط داخل المنظومة الصحية بالمحافظة.