قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 52 ألفًا و560 قطعة عصير مجهولة المصدر بسوهاج

نجحت الأجهزة الرقابية بمحافظة سوهاج في توجيه ضربة جديدة لمروجي السلع مجهولة المصدر، بعدما أسفرت حملات تموينية مكبرة عن ضبط 52 ألفًا و560 قطعة من العصير مجهولة المصدر.

جاء ذلك ضمن حملات مكثفة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، حفاظًا على صحة المواطنين.

حملات تموين سوهاج

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمخابز، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع غير المطابقة للمواصفات، بالتنسيق بين مديرية التموين، ومديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات التي نُفذت بعدد من مراكز المحافظة، من بينها المراغة وأخميم وطهطا والعسيرات، أسفرت عن ضبط 52 ألفًا و560 قطعة عصير "لوليتا" مجهولة المصدر، قبل تداولها بالأسواق، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد وكيل الوزارة أن الحملات لم تقتصر على ضبط العصائر مجهولة المصدر، بل أسفرت أيضًا عن تحرير 523 محضرًا تموينيًا متنوعًا، من بينها 127 محضرًا للمخابز البلدية، إلى جانب ضبط طن من اللحوم والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط طن سكر بدون فواتير، و876 عبوة سوبيا مجهولة المصدر، و100 كيلو جرام من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى ضبط 430 كرتونة زيت تمويني قبل تهريبها للسوق السوداء، وطن ردة خشنة بدون مستندات.

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية مستمرة في تنفيذ حملات يومية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات التموينية والتأكد من التزام التجار بالاشتراطات القانونية، بما يضمن وصول سلع آمنة وسليمة للمواطنين.

من جانبه، شدد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، على مواصلة الحملات الرقابية المكثفة بجميع أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تنطوي على غش تجاري، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي وحماية المستهلك.