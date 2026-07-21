النيران تشتعل بمزرعة الصرف الصحي في الكولا بسوهاج.. والحماية المدنية تُسيطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من السيطرة على حريق اندلع بأشجار داخل مزرعة الصرف الصحي بمنطقة الكولا، بالعمق الصحراوي على طريق سوهاج – البحر الأحمر الشرقي، وذلك بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والمعدات الثقيلة، لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.

ماذا حدث؟

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث بدأت أعمال الإطفاء بالتعاون مع فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم التعامل السريع مع النيران ومحاصرتها حتى تمت السيطرة عليها بالكامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، نجاح جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق، مشيرة إلى أن فرق العمل واصلت تنفيذ أعمال التبريد والتأمين داخل موقع الحريق، لضمان عدم تجدد الاشتعال، والتأكد من استقرار الأوضاع بشكل كامل.

وأوضحت الشركة أنها دفعت بعدد كبير من المعدات والآليات لدعم جهود الإطفاء، شملت 4 سيارات مياه، وسيارتي نافوري، ولودرًا، إلى جانب تعزيزات إضافية من سيارات المياه، بما ساهم في سرعة احتواء النيران ومنع انتشارها.

كما رفعت الشركة درجة الاستعداد بنقاط إعادة تعبئة المياه بمحطة مياه الأحايوة المدمجة، لتوفير كميات المياه اللازمة لعمليات الإطفاء بصورة مستمرة، وضمان جاهزية فرق التدخل السريع في التعامل مع أي تطورات.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الموقف ميدانيًا، من خلال التنسيق الكامل بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقوات الحماية المدنية، للوقوف على آخر المستجدات، واستكمال أعمال التأمين بالموقع، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار الجاهزية المستمرة للأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج للتعامل الفوري مع البلاغات والحوادث الطارئة، وتسخير الإمكانات المتاحة لاحتواء أي حرائق أو مخاطر قد تهدد الأرواح أو الممتلكات، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن.