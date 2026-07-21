عملاق أوروبي يدخل سباق ضم محمد صلاح ويهدد انتقاله إلى بشكتاش.. ما القصة؟

تلقى نادي بشكتاش التركي ضربة جديدة في سعيه للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كشفت تقارير صحفية تركية عن دخول منافس قوي على خط المفاوضات، ما قد يعقد إتمام الصفقة المنتظرة.

وتشهد سوق الانتقالات الصيفية في تركيا تطورات متسارعة بشأن مستقبل النجم المصري بعدما كشفت تقارير إعلامية تركية عن دخول نادي جالاتا سراي في سباق التعاقد مع قائد منتخب مصر، وهو ما يهدد خطط بشكتاش الذي كان الأقرب لحسم الصفقة خلال الفترة الماضية.

تطورات صفقة محمد صلاح

ووفقًا للتقارير، فإن المفاوضات بين بشكتاش ومحمد صلاح وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

رغم ذلك، شهدت المباحثات تعثرًا مفاجئًا في اللحظات الأخيرة بسبب مطالب مالية إضافية تقدم بها وكيل أعمال اللاعب رامي عباس، الأمر الذي أدى إلى تأجيل إتمام الصفقة وفتح الباب أمام أندية أخرى للدخول في المنافسة.

واستغل جالاتا سراي هذا التوقف في المفاوضات، ليبدأ تحركاته سريعًا من أجل دراسة إمكانية التعاقد مع النجم المصري.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي النادي تواصلوا مع ممثلي اللاعب لمعرفة شروطه المالية وإمكانية إقناعه بارتداء قميص الفريق خلال الموسم المقبل، في صفقة قد تكون من الأبرز في تاريخ الدوري التركي.

هل ينتقل صلاح إلى بشكتاش؟

في المقابل، لم يقف بشكتاش مكتوف الأيدي أمام هذه التطورات، إذ يسعى مسؤولو النادي إلى تسريع وتيرة المفاوضات وحسم الملف في أقرب وقت ممكن.

وذكرت التقارير أن رئيس النادي سيردال أدالي يعتزم عقد جلسة مباشرة مع محمد صلاح لإقناعه بالمضي قدمًا نحو إتمام الاتفاق، في محاولة لتجاوز العقبات المالية التي ظهرت مؤخرًا.

وكانت وسائل إعلام تركية كشفت في وقت سابق عن وجود اتفاق مبدئي بين اللاعب وبشكتاش بشأن الراتب السنوي، حيث تضمن العرض حصول صلاح على 10 ملايين يورو سنويًا كراتب أساسي، إضافة إلى حوافز ومكافآت تصل إلى مليوني يورو، ليبلغ إجمالي قيمة العقد نحو 12 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويأتي الاهتمام الكبير بضم محمد صلاح بعد نهاية رحلته التاريخية مع ليفربول الإنجليزي، والتي امتدت لتسع سنوات حقق خلالها العديد من البطولات الفردية والجماعية، كما رسخ مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع اشتداد المنافسة بين بشكتاش وجالاتا سراي، تترقب الجماهير التركية القرار النهائي للنجم المصري، وسط توقعات بأن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات حاسمة بشأن وجهته الجديدة، في واحدة من أكثر الصفقات إثارة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.