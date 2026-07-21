قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلوح بتوسيع الحرب على إيران .. وإسرائيل تترقب لحظة الحسم
تاج الدين : مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من الأدوية يكفي 6 أشهر
بالصور | جمال الدين : اقتصادية قناة السويس الحل الناجز للشركات الأمريكية أمام التحديات العالمية
بند رادع من اتحاد الكرة لمواجهة التلاعب في العقود
طرق شديدة السخونة وشبورة صباحية .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في المحافظات
استخراج شهادة الإعفاء أونلاين .. الرابط والخطوات
بيراميدز يحسم جدل مستقبل رمضان صبحي .. هل يرحل عن النادي؟
عبدالغفار : نحتاج مضاعفة عدد أسرّة المستشفيات .. والاعتداء على الفرق الطبية مشهد مؤذٍ
هل يوافق تامر حسني؟ أنغامي تسعى لطرح ألبوم مش هتكرر حصريًا على منصتها
العبوة بها سم قاتل .. جمال شعبان يحذر الشباب من هذه المشروبات
بعد استهداف القنصلية الأمريكية .. مطار أربيل يعلق الرحلات الجوية مؤقتاً
الأهلي يحسم صفقته الرابعة .. بقرار ينضم إلى القلعة الحمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سباق المراقبة النووية.. إسرائيل وأمريكا تترقبان تحركات إيران في جبل ماكوش

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تراقب الولايات المتحدة وإسرائيل عن كثب النشاط الإيراني في منشأة جبل ماكوش الواقعة تحت الأرض، وسط مخاوف من إمكانية تحويل الموقع مستقبلًا إلى مركز لإنتاج مواد نووية عالية التخصيب، في حال قررت طهران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم المتبقي لديها من 60% إلى 90%.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن القلق الأكبر لدى المسؤولين والخبراء النوويين يتمثل في احتمال استخدام إيران عددًا محدودًا من أجهزة الطرد المركزي التي نجت من الضربات السابقة، بهدف الوصول إلى مستوى التخصيب اللازم لإنتاج مواد انشطارية يمكن استخدامها في تصنيع سلاح نووي.

ويشير التقرير إلى أن امتلاك مواد انشطارية عالية التخصيب يمثل المرحلة الأكثر حساسية في طريق إنتاج قنبلة نووية، إذ يصبح الانتقال من امتلاك المادة النووية إلى تطوير السلاح أسرع نسبيًا مقارنة بالمراحل السابقة من البرنامج النووي.

كما حذر التقرير من إمكانية استخدام مواد نووية عالية التخصيب في تصنيع ما يعرف بـ"القنبلة القذرة"، وهي أسلحة تهدف إلى نشر مواد مشعة في مناطق واسعة، رغم اختلافها عن القنبلة النووية التقليدية من حيث القوة التدميرية.

وبحسب التقديرات الاستخباراتية، فإن إيران حاولت إخفاء عمليات نقل المعدات إلى جبل ماكوش عن الأقمار الصناعية ووسائل الرصد الغربية، إلا أن التحركات لم تمر دون ملاحظة. وتشير الصور الفضائية، بحسب التقرير، إلى استمرار أعمال هندسية حول مداخل الأنفاق بهدف تعزيز التحصينات وتأمين المنشأة.

ويرى محللون أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواجهان معضلة كبيرة؛ فتنفيذ هجوم مبكر قد لا يؤدي إلى تعطيل البرنامج النووي الإيراني بشكل مؤثر إذا كانت المنشأة لا تزال مجرد موقع تخزين، بينما الانتظار لفترة طويلة قد يمنح إيران فرصة لتشغيل المعدات وتحقيق تقدم نووي يصعب احتواؤه.

ولهذا السبب، فإن القرار بشأن “جبل ماكوش”، وفقا للصحيفة لا يعتمد فقط على القدرة العسكرية، بل على توقيت العملية، ودقة المعلومات الاستخباراتية، ومدى التأكد من وجود نشاط نووي حقيقي داخل الأنفاق.

الولايات المتحدة وإسرائيل إيران جبل ماكوش منشأة جبل ماكوش تخصيب اليورانيوم أجهزة الطرد المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

مصطفى شوبير

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

صورة أرشيفية

خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي بقرية أبيوها ويستمع لمطالب المواطنين

مدارس التمريض

فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض.. الشروط والأماكن

الدواجن

عروض وتخفيضات مميزة.. استقرار في أسواق الدواجن والطيور اليوم

بالصور

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

طريقة عمل ساندوتش سمك فيليه مقرمش.. غداء سريع خطوات سهلة

طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد