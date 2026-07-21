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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالغفار: 3.3 مليون جراحة ضمن مبادرة قوائم الانتظار.. والحالات الطارئة لا تنتظر

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
محمد البدوي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن القضاء بشكل نهائي على قوائم الانتظار في القطاع الصحي أمر غير واقعي، نظرًا لاستمرار ظهور حالات مرضية جديدة بشكل يومي، مشيرًا إلى أن جهود الدولة تستهدف تقليل فترات الانتظار وضمان حصول المواطنين على الخدمات الطبية في أسرع وقت ممكن.

الأنظمة الصحية حول العالم

وأوضح عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أن قوائم الانتظار ليست ظاهرة قاصرة على مصر، بل تواجهها العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، مشيرًا إلى أن فترات الانتظار في بعض الدول قد تمتد لفترات أطول.

وقال وزير الصحة إن قوائم انتظار المرضى في إنجلترا قد تصل إلى 6 أشهر، بينما تبلغ أطول مدة انتظار في مصر نحو 3 أشهر فقط بالنسبة للحالات غير الطارئة، مؤكدًا أن الحالات العاجلة لا تخضع للانتظار ويتم التعامل معها بشكل فوري.

عمليات القلب المفتوح

وأشار إلى أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار التي أطلقتها الدولة تضم 11 إجراءً جراحيًا من العمليات الدقيقة والمعقدة، وتشمل عددًا من التدخلات الكبرى مثل عمليات القلب المفتوح، والقساطر القلبية، وزراعة الأعضاء، وجراحات تغيير المفاصل.

تخفيف معاناة المرضى

وكشف وزير الصحة أن المبادرة نجحت منذ انطلاقها عام 2019 في إجراء نحو 3.3 مليون عملية جراحية بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليار جنيه، بما ساهم في تخفيف معاناة المرضى وتقليل فترات انتظار التدخلات الطبية.

 خطة الدولة لتوفير الرعاية

وأكد عبدالغفار أن استمرار المبادرة يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة في التخصصات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية متقدمة، مع ضمان سرعة تقديم الخدمة للحالات الأكثر احتياجًا.

خالد عبدالغفار الصحة وزير الصحة قوائم الانتظار عمليات القلب المفتوح

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