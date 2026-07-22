أوتشوا يعلن اعتزال اللعب الدولي بعد مسيرة تاريخية مع منتخب المكسيك

أعلن الحارس المكسيكي المخضرم جييرمو أوتشوا اعتزاله اللعب الدولي، ليُسدل الستار على واحدة من أبرز المسيرات في تاريخ منتخب المكسيك، بعدما مثّل منتخب بلاده في 6 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم.

ويُعد أوتشوا أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المكسيكية، إذ ارتبط اسمه بتألقه اللافت في بطولات كأس العالم، وقدم العديد من التصديات التاريخية التي جعلته من أشهر الحراس على الساحة الدولية.

ويختتم أوتشوا مشواره الدولي تاركًا إرثًا كبيرًا مع منتخب المكسيك، بعد سنوات طويلة دافع خلالها عن ألوان منتخب بلاده في مختلف المحافل القارية والعالمية، ليبدأ مرحلة جديدة بعيدًا عن المنافسات الدولية.