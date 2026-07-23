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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال الزهيري: أبو ريدة يضغط لزيادة عدد الأندية المصرية في البطولات الأفريقية

دورى ابطال افريقيا
دورى ابطال افريقيا
رباب الهواري

أكد جمال الزهيري، الناقد الرياضي، أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يدعم فكرة زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وقال  الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أبو ريدة يتحرك انطلاقًا من مصلحة الكرة المصرية، وليس لخدمة نادي بعينه، موضحًا أن الهدف هو منح الأندية المصرية فرصة أكبر للمشاركة في المسابقات القارية.

وأضاف الزهيري: "أنا أؤيد فكرة زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، لكن من الموسم المقبل، وليس في الوقت الحالي."

وشدد الزهيري على رفضه تطبيق القرار خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أن تعديل نظام المشاركة في هذه المرحلة قد يثير العديد من الأزمات، رغم اقتناعه بأهمية الفكرة على المدى البعيد.

وأوضح الزهيري أن النادي الأهلي لم يتقدم بأي طلب للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، مضيفًا: "الأهلي لم يطلب المشاركة، ولكن القائمين على تنظيم البطولة يدركون جيدًا أن وجود أندية جماهيرية مثل الأهلي يمنح البطولة قوة أكبر من الناحية الجماهيرية والتسويقية."

وتابع الزهيري : "أي بطولة يغيب عنها نادي بحجم الأهلي أو الوداد المغربي أو نادي لديه شعبية كبيرة تتأثر بلا شك، لأن هذه الأندية تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تضيف قيمة للمنافسات."

هانى ابوريدة اخبار الرياضة الاهلي دورى ابطال افريقيا

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