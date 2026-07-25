الباز: الإعلام المصري يواصل كشف مخططات الإخوان وتعزيز الوعي بحقيقة ممارسات الجماعة

قال الدكتور محمد الباز إن الإعلام المصري سيواصل أداء دوره الوطني في كشف ما وصفه بمخططات جماعة الإخوان، وتسليط الضوء على ممارساتها، مشددًا على أهمية استمرار التوعية بحقيقة ما شهدته البلاد خلال السنوات الماضية.

التأثير على الدولة المصرية

وأوضح الباز، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر قناة الحياة، أن جماعة الإخوان لا تزال تسعى إلى التأثير على الدولة المصرية ومحاولة نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وهو ما يتطلب استمرار حالة اليقظة لدى مختلف المنصات الإعلامية.

دور الإعلام في هذه المرحلة

وأشار إلى أن دور الإعلام في هذه المرحلة يشبه "القابض على الجمر"، من خلال مواجهة محاولات تغيير الحقائق، خاصة مع وجود أجيال جديدة لم تعاصر فترة حكم الجماعة ولم تشهد الأحداث التي مرت بها مصر آنذاك.

محاولات لتزييف التاريخ

وأضاف أن الجماعة تستهدف هذه الفئات الشبابية عبر محاولات تقديم صورة مختلفة عن الواقع، مؤكدًا أن استمرار عرض الحقائق وتوثيق الأحداث يمثلان وسيلة مهمة لتعزيز الوعي وإفشال أي محاولات لتزييف التاريخ.

موقف جماعة الإخوان

وتطرق الباز إلى موقف جماعة الإخوان من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر لها دور تاريخي وثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ عام 1948، من خلال تحركاتها السياسية والدبلوماسية والإنسانية، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت من أبرز الدول الداعمة للشعب الفلسطيني عبر مختلف المراحل.