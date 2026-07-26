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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر حسام يحصد المركز التاسع عالميا في بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما

عمر حسام
عمر حسام
محمد سمير

حصد عمر حسام الدين، لاعب المنتخب المصري للتجديف، المركز الثالث في نصف النهائي بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما، المقامة بمدينة ديسبورج الألمانية خلال الفترة من 20 إلى 27 يوليو الجاري، ليحتل المركز التاسع عالميا في الترتيب العام من بين 14 قاربا شاركوا في منافسات القارب الفردي رجال خفيف الوزن.

وقدم عمر حسام الدين أداءً استثنائيا طوال منافسات البطولة، وواصل تطوره الفني خلال مشاركته، ليؤكد قدرته على منافسة نخبة لاعبي العالم في هذه الفئة خلال مشاركته في نصف النهائي (B).

وأنهى لاعب المنتخب المصري السباق بزمن قدره 7:12.08 دقيقة، بفارق أجزاء ضئيلة من الثانية عن لاعب ألمانيا صاحب المركز الثاني الذي سجل 7:11.38 دقيقة، بينما تفوق على منافسيه من تونس وجنوب أفريقيا وسويسرا، خلف متصدر السباق من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعكس هذا الأداء القوي التطور المستمر لمستوى المنتخب المصري للتجديف، حيث يمثل هذا الإنجاز التاريخي، الذي يتحقق لأول مرة، خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على الساحة الدولية، ويؤكد قدرة اللاعبين المصريين على المنافسة بقوة أمام أفضل مدارس التجديف في العالم.

وكان عمر حسام الدين قد حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم في منافسات القارب الفردي خفيف الوزن، وهو أول تأهل من نوعه في تاريخ التجديف المصري ببطولات العالم تحت 23 عاما.

وقدم اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة إلى عمر حسام على هذا الأداء المشرف الذي يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعب والجهاز الفني طوال الفترة الماضية.

وقال إن الوصول إلى المركز التاسع عالميا وتحقيق أول تأهل في تاريخ مصر إلى نصف نهائي بطولة العالم تحت 23 عاما يعد مؤشرا واضحا على تطور مستوى التجديف المصري.

وأضاف: “نعمل وفق خطة طويلة المدى لبناء جيل قادر على المنافسة الدولية، وما تحقق في بطولة العالم بألمانيا يمنحنا دافعا كبيرا لمواصلة العمل والاستثمار في اللاعبين الشباب، خاصة أن الاحتكاك المستمر بأفضل المدارس العالمية هو الطريق الحقيقي للوصول إلى منصات التتويج في المستقبل”.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للتجديف تصريحاته قائلا: “نتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء البعثة والجهاز الفني والإداري على ما بذلوه من جهد، ونثق في قدرة لاعبينا على تحقيق نتائج أفضل خلال الاستحقاقات المقبلة، بما يليق باسم الرياضة المصرية”.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البطولة إيهاب زارع، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، بينما يتولى القيادة الفنية للمنتخب المدرب محمود عبد الحليم.

وتأتي هذه المشاركة ضمن خطة الاتحاد المصري للتجديف لدعم وتطوير العناصر الشابة، وإكسابهم الخبرات الدولية اللازمة من خلال الاحتكاك بأقوى مدارس اللعبة عالميا، تمهيدا لإعداد جيل قادر على المنافسة على الميداليات في البطولات القارية والعالمية والأولمبية.

عمر حسام المركز التاسع بطولة العالم للتجديف منافسات القارب الفردي المنتخب المصري للتجديف

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