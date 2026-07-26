ما بعد الثانوية وقبل الجامعة اختر مصيرك.. بالمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج

انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من فاعلية "ما بعد الثانوية وقبل الجامعة.. اختر مصيرك"، بالمدينه الصديقة للنساء بعزبة البرج بمحافظة دمياط والتي تستهدف طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، لمساعدتهم على اختيار المسار الجامعي المناسب وفقًا لقدراتهم وميولهم.

في إطار اهتمام الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط بنشر الوعي المجتمعي وتمكين الشباب، وتنفيذًا لأنشطة وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة دمياط تحت إشراف الأستاذة مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ومدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ، وفي إطار المبادرة الوطنية "معًا بالوعي نحميها"، ومبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"،

نظمت المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج فاعلية "ما بعد الثانوية وقبل الجامعة.. اختر مصيرك"، بحضور وتنسيق الأستاذة منى عبدالله عضو وحدة تكافؤ الفرص ومشرف أنشطة المدينة وعضو فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط

هدفت الفاعلية إلى مساعدة طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور على اختيار المسار الجامعي المناسب، والتعرف على الكليات وأقسامها، وآليات التنسيق، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح بما يتوافق مع قدرات وميول كل طالب.

وتضمنت الفاعلية لقاءً مع الدكتور محمد الشرايدي، استشاري التنمية الذاتية وتطوير الذات ، الذي تناول أهمية الاستعداد النفسي لمرحلة ما بعد الثانوية وكيفية اختيار التخصص المناسب بثقة ووعي،

إلى جانب طارق صادق، خبير الكليات والتنسيق، الذي استعرض خطوات تسجيل الرغبات وأهم النصائح الخاصة بالتنسيق الجامعي.

كما شهدت الفاعلية مشاركة نماذج ناجحة من خريجي الجامعات، حيث استعرضت الأستاذة مريم محمد الأسطي، خريجة كلية الزراعة – جامعة المنصورة (قسم نظم تغذية) وأخصائية التغذية العلاجية، تجربتها الدراسية والمهنية، كما شاركت الأستاذة لوجين إبراهيم السويسي، خريجة كلية الألسن – جامعة عين شمس (قسم اللغة الروسية)، تجربتها في اختيار التخصص وبناء مسارها المهني، لتقديم رسائل تحفيزية للطلاب من واقع تجارب حقيقية.

وتأتي هذه الفاعلية ضمن جهود المدينة الصديقة للنساء لنشر الوعي التعليمي، ومساندة الشباب في رسم مستقبلهم على أسس علمية سليمة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على اتخاذ قراراته بثقة وتحقيق أهدافه.

