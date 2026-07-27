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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم .. جلسة الحكم على المتهمين بالاعتداء على صغير باسوس ووالده

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، جلسة النطق بالحكم على المتهمين بواقعة التعدي على صغير باسوس ووالده، واستعراض القوة باستخدام أسلحة نارية وذخائر.


وكان قرر المستشار محمد الجندي المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية بمحافظة القليوبية، إحالة قضية اتهام 7 أشخاص باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والتلويح بالعنف والشروع في قتل شخص ونجله، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "صغير باسوس" بالقناطر الخيرية، لمحكمة استئناف طنطا، لإدراجها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 809 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، والمعروفة إعلاميا بالتعدي على "طفل باسوس ووالده"، بسبب خلافات عائلية بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن المتهم وعددهم 7 متهمين، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهم الشروع في قتل أحمد مرسي، ونجله الصغير محمد أحمد مرسي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية "فرد خرطوش وبندقية خرطوش" وذخائر.


وجاءت أسماء المتهمين من واقع أمر الإحالة، وهم "أدهم ع أ"، و"عبد الرحمن ع ع"، و"يوسف ن ز"، و"معتز ي ز"، هارب، و"عبد الشافي أ ع"، و"شريف أ أ"، و"رفعت ع أ"، وجميعهم محبوسين عدا المتهم الرابع هارب، حيث تضمنت التهم أيضا التسبب في إحداث عاهة مستديمة للطفل المجني عليه ووالده، والإخلال بالنظام العام من خلال إطلاق أعيرة نارية وسط المناطق السكنية وتعريض حياة قاطنيها للخطر مستخدمين بذلك الأسلحة النارية آنفة البيان.


ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بالتعدي العنيف على شخص ونجله الصغير في أحد شوارع محافظة القليوبية، مما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة وإثارة حالة من الذعر بين المارة.

وبالفحص الأمني الدقيق، تبين أن الواقعة بدأت بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من إحدى المستشفيات مساء يوم 19 فبراير الماضي، يفيد باستقبال "مالك مصنع سلك" ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين بـ "رش خرطوش" وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على كواليس الواقعة.


بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات الأسرية المشار إليها، كما أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في الجريمة، حيث تم ضبط "بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر المختص، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة

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