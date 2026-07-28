أخبار التوك شو| تحذير عاجل للمواطنين بسبب أمواج الشواطئ.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وأزمة المعاشات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



حل نهائي لملف التصالح.. برلماني يعلن عن مفاجأة جديدة

بعد سنوات من تطبيق قوانين التصالح على مخالفات البناء، وما صاحبها من تحديات حالت دون تحقيق النتائج المرجوة، يعود الملف إلى صدارة الاهتمام من جديد، مع اتجاه لإعداد مشروع قانون جديد يستهدف معالجة أوجه القصور وتبسيط الإجراءات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة ومراعاة مصالح المواطنين.

وجدد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مطالبته بإجراء تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وفي مقدمتها مد فترة التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أحد الحلول المهمة لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح.

التموين تكشف عدد المحذوفين من منظومة الدعم وتوضح تفاصيل تقديم التظلمات

يواصل ملف الدعم التمويني تصدر اهتمامات ملايين الأسر المصرية، في ظل استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة قواعد بيانات المستفيدين بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وكشف إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن عدد المستفيدين حاليًا من منظومة الدعم التمويني يبلغ نحو 60.8 مليون مواطن، موزعين على ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموينية، موضحًا أن بعض البطاقات تضم أكثر من أربعة أفراد.

مفاجأة سارة للمتضررين من تأخر صرف المعاش مع بداية شهر أغسطس| تفاصيل

يعيش عدد من أصحاب المعاشات حالة من القلق بعد تعذر صرف مستحقاتهم في بعض المنافذ، نتيجة مشكلات تقنية مرتبطة بالمنظومة الإلكترونية، ما تسبب في تأخر حصول بعض المواطنين على معاشاتهم في المواعيد المقررة.

وأكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن أزمة تأخر صرف المعاشات، وأزمة العدادات الكودية، وحذف المستحقين من البطاقات التموينية، ليست مجرد مطالب يطرحها المواطنون على النواب، وإنما هي حقوق أصيلة يجب أن يحصل عليها كل مواطن.



رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: لا يوجد وباء عالمي جديد مثل كورونا وسلالة إيبولا الجديدة

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن العالم لا يواجه حاليًا وباءً عالميًا جديدًا يشبه فيروس كورونا، موضحًا أن السلالة الجديدة من فيروس إيبولا لا تنتقل عبر الهواء، وهو ما يقلل من سرعة انتشارها مقارنة بجائحة كوفيد-19.



وأوضح عودة، خلال لقاء على برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هناك عددا من الإصابات تم رصدها في الكونغو والدول المجاورة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.



المالية:إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن 8 ملايين جنيه



كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة العقارية إذا كانت قيمته أقل من 8 ملايين جنيه، على أن يتم تقديم طلب الإعفاء بالتزامن مع الإقرار الضريبي من خلال المنظومة الإلكترونية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين وفقاً لما نقلته القناة الأولي المصرية.

تحذير عاجل للمواطنين بسبب أمواج الشواطئ خلال هذه الأيام

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، تقلبات ملحوظة على عدد من المحافظات، بالتزامن مع نشاط للرياح أدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على عدد من الشواطئ، ما دفع الجهات المختصة إلى إطلاق تحذيرات للمصطافين ورواد البحر بضرورة توخي الحيطة والالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم.

وقد أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن قرارات إغلاق بعض الشواطئ خلال موسم الصيف لا ترتبط بدرجات الحرارة، وإنما تصدر وفقًا لتقييمات دقيقة لحالة البحر وارتفاع الأمواج والتيارات المائية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع وقوع حوادث الغرق.

أسباب ظهور الثعابين في الشوارع والمناطق الراقية.. موسم تزاوج

كشف الدكتور شريف عبدالله، المتخصص في علم الحيوان وسموم الزواحف، أن الثعابين موجودة بشكل طبيعي منذ ملايين السنين، موضحا أن الحديث عن انتشارها بسبب دخول الصيف.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الثعابين من الكائنات ذوات الدم البارد.



وأكد الدكتور شريف عبدالله، المتخصص في علم الحيوان وسموم الزواحف، أن الثعابين تعمل بيات شتوي طوال فصل الشتاء وتكون مخزنة للدهون في هذه الفترة حتى تتحمل البقاء لمدة 4 أشهر.



وأضاف: في الصيف تخرج من الجحور لتكوين تلك الدهون وتدخل فترة التزاوج ولذلك يكون نشاطها في الصيف، وهذا يزيد فرصة رؤية الإنسان لها في الشوارع والمناطق السكنية والراقية مثل التجمع والتي كانت مناطق صحراوية في السابق.

أجر الطبيب المصري أقل من شبيهه بالدول الأفريقية.. النقابة توضح

تتواصل المطالب بضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة نقص الأطباء في عدد من المستشفيات، في ظل ما تشهده بعض المنشآت الصحية من عجز يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن المستشفيات تعاني من بعض أوجه النقص في الإمكانيات، وأن مدير المستشفى يخاطب وكيل وزارة الصحة لتوفير الاحتياجات اللازمة، مؤكدًا أن مدير مستشفى قنا، الذي تم إيقافه، أبلغ النقابة بأنه سبق أن خاطب الجهات المختصة بشأن النواقص والاحتياجات التي تعاني منها المستشفى، إلا أنه لم يتم توفيرها.



أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 يوليو.. عيار 21 بكام؟



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الثلاثاء 28 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5130 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5985 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6840 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47880 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 28 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.75 جنيه

سعر الشراء: 50.65 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.81 جنيه

سعر الشراء: 57.69 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.59 جنيه

سعر الشراء: 67.43 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.52 جنيه

سعر الشراء: 13.49 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر البيع: 164.93 جنيه

سعر الشراء: 164.55 جنيه.