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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد اليد يشيد بأداء ناشئات الفراعنة أمام كرواتيا في بطولة العالم

رئيس اتحاد اليد
رئيس اتحاد اليد
حسام الحارتي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أجرى الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، اتصالًا هاتفيًا ب عبير عقيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيسة بعثة منتخب الناشئات في رومانيا، عقب نهاية مباراة كرواتيا، نقل خلاله تهنئته إلى اللاعبات والجهازين الفني والإداري بعد الفوز المستحق في افتتاح مشوار المنتخب ببطولة العالم.

وأعرب رئيس الاتحاد عن سعادته الكبيرة بالمستوى المتميز الذي ظهرت به ناشئات منتخب مصر، مشيدًا بالأداء الفني والبدني والانضباط التكتيكي والروح القتالية التي تحلت بها اللاعبات طوال اللقاء، مؤكدًا أن الفوز على منتخب كرواتيا، أحد أقوى منتخبات أوروبا في كرة اليد، يمثل انطلاقة قوية تعكس حجم العمل الذي سبق البطولة، ويؤكد قدرة المنتخب على المنافسة بقوة أمام المنتخبات الكبرى.

كما أشاد خالد فتحي بالدور الذي تقوم به الأستاذة عبير عقيل في رئاسة البعثة، مثمنًا جهودها في توفير الأجواء المناسبة للاعبات والجهاز الفني، بما يساعد المنتخب على التركيز الكامل داخل البطولة.

وطالب رئيس الاتحاد، خلال اتصاله، ناشئات المنتخب والجهاز الفني باستكمال مشوار البطولة بمنتهى القوة والتركيز والإصرار، وعدم الالتفات إلى نتيجة المباراة الأولى، مؤكدًا أن كل مواجهة تمثل تحديًا جديدًا يتطلب أقصى درجات الجاهزية، وأن المنتخب يمتلك الإمكانات التي تؤهله لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

واختتم خالد فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد يقف خلف منتخب الناشئات ويقدم له كل الدعم، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبات على مواصلة الأداء المشرف، وتحقيق نتائج تليق باسم مصر، وإسعاد جماهير كرة اليد المصرية خلال منافسات بطولة العالم.

الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد كرة اليد منتخب اليد

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