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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من الملاعب إلى خزائن الهواة.. إسبانيا تخلد مجد مونديال 2026 بعملة فضية نادرة

عملة فضية
عملة فضية
أمينة الدسوقي
نتيجة الثانوية العامة 2026

لم يقتصر احتفال إسبانيا بتتويج منتخبها بطلاً للعالم على الهتافات التي ملأت المدرجات أو المواكب التي اجتاحت الشوارع عقب صافرة النهاية، بل قررت أن تمنح هذا الإنجاز الرياضي حياة أطول داخل قطعة نقدية ستظل شاهدة على واحدة من أعظم لحظات الكرة الإسبانية.

ففي خطوة تحمل أبعادا تاريخية ورمزية، أعلنت الحكومة الإسبانية إصدار عملة تذكارية خاصة احتفاءً بفوز منتخب "لا روخا" بلقب كأس العالم 2026، لتتحول لحظة التتويج إلى إرث معدني سيحتفظ به عشاق كرة القدم وهواة جمع العملات لسنوات طويلة.

قرار رسمي لتخليد الإنجاز

ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية الإسبانية، وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال على سك وإصدار العملة الجديدة، التي ستتولى إنتاجها الدار الملكية لسك العملة والطوابع، على ألا يتجاوز عددها 50 ألف قطعة فقط.

وأكدت الوزارة أن التتويج العالمي لا يمثل مجرد انتصار رياضي، بل يعد حدثاً وطنياً يعكس التميز والتلاحم والاعتراف الدولي بإسبانيا، مشيرة إلى أن الإنجاز عزز صورة البلاد ورسخ قيم العمل الجماعي والإصرار والموهبة.

ليست للتداول بل قطعة لهواة الاقتناء

ورغم أن القيمة الاسمية للعملة تبلغ خمسة يوروهات، فإنها لن تكون عملة متداولة في الأسواق، إذ حُدد سعر بيعها الأولي عند 60.33 يورو قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، لتصبح قطعة تذكارية مخصصة لهواة الجمع أكثر من كونها وسيلة للدفع.

كما أوضحت السلطات أن السعر قد يخضع للتعديل إذا شهدت أسعار الفضة العالمية تغيراً يتجاوز 4%.

تفاصيل تصميم يروي قصة المجد

صنعت العملة من الفضة الخالصة بعيار 925، ويبلغ وزنها 13.5 جراماً وقطرها 33 مليمتراً، مع تشطيب مصقول يمنحها طابعاً فاخراً.

ويحمل الوجه الأمامي صورة الملك فيليبي السادس، تتوسطها عبارة "فيليبي السادس ملك إسبانيا" إلى جانب سنة السك "2026"، فيما يزين الوجه الخلفي الشعار الرسمي لكأس العالم FIFA World Cup 26، وأسفله صورة ملونة للكأس العالمية.

ولم تغفل تفاصيل التصميم الإشارة إلى تاريخ الكرة الإسبانية، إذ تظهر نجمتان خماسيتان ترمزان إلى لقبي كأس العالم اللذين أحرزتهما إسبانيا في عامي 2010 و2026، على خلفية مستوحاة من ألوان العلم الإسباني، بينما نُقشت عبارة "أبطال العالم" بحروف بارزة، إلى جانب علامة دار السك الإسبانية.

رحلة بدأت بهدف فيران توريس

وتعود قصة هذه العملة إلى ليلة 19 يوليو/تموز 2026، عندما كتب المنتخب الإسباني فصلاً جديداً في تاريخه، بعدما انتزع لقبه العالمي الثاني بفوز ثمين على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد.

وسجل مهاجم برشلونة فيران توريس هدف المباراة الوحيد، ليقود "لا روخا" إلى النجمة الثانية بعد 16 عاماً من التتويج الأول في مونديال جنوب أفريقيا 2010، في إنجاز أعاد المنتخب الإسباني إلى قمة كرة القدم العالمية.

تقليد إسباني للاحتفاء بالبطولات

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي توثق فيها إسبانيا إنجازاتها الكروية عبر العملات التذكارية، فقد سبق أن أصدرت قطعاً مماثلة احتفالاً بفوز منتخب السيدات بكأس العالم 2023، ثم بعد تتويج المنتخب الأول بلقب بطولة أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تبدأ الدار الملكية لسك العملة توزيع الإصدار الجديد خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث ستُطرح كل قطعة داخل علبة خاصة مرفقة بشهادة منشأ وضمان، لتصبح أكثر من مجرد عملة معدنية بل وثيقة تاريخية تخلّد لحظة صنعت مجداً جديداً لكرة القدم الإسبانية.

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