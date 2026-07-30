قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي عن مصدر عسكري: الجنود تركوا أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم
بمواصفات احترافية.. إليك أفضل هواتف اقتصاديه في الاسواق
بالشورت.. ظهور غريب للسيناتور فيترمان أمام نتنياهو يقلب وسائل التواصل الاجتماعي
خطة زمنية للغاز والربط الكهربائي.. تفاصيل المباحثات المصرية الليبية بمدينة العلمين
مواعيد ومقار إجراء قرعات حجز 229 وحدة سكنية بهيئة تعاونيات البناء
بدء موجة حارة جديدة في مصر.. «الأرصاد» تعلن ذروتها وموعد انكسارها
أنشيلوتي يتصدّر المشهد.. تعرّف على أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجرًا في العالم
الاتحاد الأوروبي يعدل اتفاقية دعم أوكرانيا لتتلقى كييف تمويلا إضافيا بقيمة 8.3 مليار يورو
الكهرباء تحذر: لا تستخدموا هذه الكروت لشحن العدادات
وسط التصعيد.. باكستان تؤكد: مفاوضات واشنطن وطهران «مستمرة»
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل دور الانعقاد الجديد.. تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
نتيجة الثانوية العامة 2026

في ظل استمرار جهود الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء، تتجه الأنظار إلى التعديلات المرتقبة على قانون التصالح، والتي يستعد مجلس النواب لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، بهدف معالجة العقبات التي واجهت تطبيق القانون، وتيسير إجراءات التصالح، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين.

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء لا يزال يواجه عددًا من الإشكاليات في مختلف المحافظات، رغم التعديلات التي أُدخلت على القانون خلال الفترة الماضية.

وقال، خلال حواره على قناة «ON»، إن الأصل في قانون التصالح هو إتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع ومنع المخالفات، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار وجود مخالفات جديدة، إلى جانب ملفات تصالح لم يُبت فيها حتى الآن، فضلًا عن وجود تداخل في اختصاصات بعض جهات الولاية.

وأضاف درويش أن هناك أملًا في مناقشة التعديلات الجديدة على قانون التصالح خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، المقرر انطلاقه في أكتوبر، مؤكدًا أهمية الانتهاء من ملفات التصالح وفتح الباب أمام استكمال الأدوار غير المكتملة في المباني التي ينطبق عليها القانون.

وفي السياق نفسه، جدد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مطالبته بإجراء تعديلات على قانون التصالح، وفي مقدمتها مد فترة التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل أحد الحلول المهمة لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين.

وأوضح أنه تقدم بمشروع قانون يتضمن هذا المقترح منذ نحو أربعة أشهر، إلا أنه لم يُدرج للمناقشة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها أيضًا عدد من المقترحات لمعالجة أوجه القصور في القانون.

ولفت منصور إلى أن نسب قبول طلبات التصالح لا تزال محدودة، موضحًا أنه في التطبيق الأول للقانون لم تتجاوز نسبة الطلبات المقبولة نحو 3%، بينما ارتفعت بعد تعديلات عام 2023 إلى نحو 20% فقط، وهو ما يستدعي إدخال تعديلات جديدة تحقق أهداف القانون وتُسهم في إنهاء الملف بصورة نهائية.

وأكد عضو مجلس النواب أنه سيواصل طرح مقترحاته خلال دور الانعقاد المقبل، داعيًا إلى حسم جميع البنود الخلافية قبل إغلاق ملف التصالح، حتى لا يضطر البرلمان إلى إعادة تعديل القانون مرة أخرى.

مخالفات البناء إجراءات التصالح تيسير إجراءات التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية في مصر .. آخر تحديث

ترشيحاتنا

المواطن والافاعي

الرعب تحول إلى بطولة .. مواطن يحمل 6 أفاعي بعد القضاء عليها في أسيوط

علم النفس

عادة يومية ينصح بها علماء النفس لتنظيم المشاعر والتعامل مع الغموض

فيتامين ،b12

علامات في الدماغ قد تكشف إصابتك بنقص فيتامين B12

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد