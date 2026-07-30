ضبط طن و٨٠٧ كيلو جرام مواد غذائية وخضروات مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز بلبيس

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية انه في إطار متابعة الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط كافة حركة البيع والشراء بالأسواق وتحرير محاضر حيال المخالفين وبناءاً على تعليمات إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨.

ومن جانبه أوضح شريف جمعه مدير عام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية أنه ورد الي الفرع معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بإدارة منشأة بدون ترخيص تعمل فى تصنيع اللحوم المجمدة وتجارة المواد الغذائية واستخدام منتجات مجهولة المصدر بمركز بلبيس.

وعلي الفور تم شن حملة رقابية مفاجئة على تلك المنشأة محل الشكوي تعمل فى مجال تصنيع اللحوم المجمدة وتجارة المواد الغذائية بمركز بلبيس وأسفرت الحملة عن ضبط (٥٠٠) كيلو جرام مفروم لحم مجهول المصدر غير صالح للإستهلاك الآدمي وتم تحرير محضر حيال أصحابها لحيازه مواد غذائية مجهولة المصدر، كما تم أيضا ضبط (٤٨٧.٥) كيلو جرام دجاج مجمد و(٤٢٠) كيلو جرام فيلية دجاج مجهول المصدر وتم ضبط (٤٠٠) كيلو جرام خضروات مجمدة مجهولة المصدر وتم تحرير محاضر حيال أصحابها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.