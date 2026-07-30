قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمرد داخل الجيش الإسرائيلي.. أكثر من 100 جندي وقائد يغادرون قاعدة سديه تيمان
أبو العينين: القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. ونثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
نبيل فهمي يستنكر استهداف سفينتين بدمياط.. ويحذر من محاولات جبانة لتوسيع الصراع
سداد مخالفات المرور أونلاين 2026.. خطوات الاستعلام والدفع بسهولة
اخبار السيارات | نيسان جوك 2027 تباع بهذه المواصفات.. شاهد.. أودي Q9 موديل الرياضية.. ميتسوبيشي باجيرو تظهر لأول مرة
تظلمات الثانوية العامة 2026.. الرسوم والخطوات والأوراق المطلوبة ومتى تُسترد قيمة الطلب؟
محمد عبد المنعم يعود لتدريبات نيس.. والنادي : «المصري بتاعنا رجع»
مفاجأة مدوية.. آرني سلوت يدخل حسابات الأهلي السعودي
التعليم تنفي إعلان جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026..وتؤكد:انتظروه قريبا
التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة
متغيرات سوق العمل تعيد رسم خريطة كليات القمة.. هل انتهى عصر التنسيق التقليدي؟
آخر موعد للتقديم في جامعة القاهرة الأهلية.. الأسعار رسمياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط طن و٨٠٧ كيلو جرام مواد غذائية وخضروات مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز بلبيس

حملة مكبرة
حملة مكبرة
محمد الطحاوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية انه في إطار متابعة الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط كافة حركة البيع والشراء بالأسواق وتحرير محاضر حيال المخالفين وبناءاً على تعليمات إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨.

ومن جانبه أوضح شريف جمعه مدير عام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية أنه ورد الي الفرع معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بإدارة منشأة بدون ترخيص تعمل فى تصنيع اللحوم المجمدة وتجارة المواد الغذائية واستخدام منتجات مجهولة المصدر بمركز بلبيس.

وعلي الفور تم شن حملة رقابية مفاجئة على تلك المنشأة محل الشكوي تعمل فى مجال تصنيع اللحوم المجمدة وتجارة المواد الغذائية بمركز بلبيس وأسفرت الحملة عن ضبط (٥٠٠) كيلو جرام مفروم لحم مجهول المصدر غير صالح للإستهلاك الآدمي وتم تحرير محضر حيال أصحابها لحيازه مواد غذائية مجهولة المصدر، كما تم أيضا ضبط (٤٨٧.٥) كيلو جرام دجاج مجمد و(٤٢٠) كيلو جرام فيلية دجاج مجهول المصدر وتم ضبط (٤٠٠) كيلو جرام خضروات مجمدة مجهولة المصدر وتم تحرير محاضر حيال أصحابها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الشرقية محافظ الشرقية جهاز حماية المستهلك بالشرقية غير الصالحة للإستهلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: قصة سيدنا الخضر تكشف أنواع الأقدار

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: القرآن سر نجاح المتفوقين.. ولا تجعلوا نتيجة الثانوية نهاية العالم

الاوقاف

الأوقاف تعلن موعد المقابلات للمتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج لعام (١٤٤٨هـ / ٢٠٢٧م)

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

المزيد