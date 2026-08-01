مميزات ذكاء اصطناعي جديدة قادمة لخدمات iCloud Plus

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" (Apple)، تيم كوك، في تقرير إخباري ونشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني العالمي، عن خطة الشركة لإدماج مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة القائمة على معالجات M4 بداخل باقات اشتراك "آي كلاود بلس" (iCloud Plus)، لتعزيز الخدمات السحابية وقدرات المعالجة لدى المستخدمين.

تفاصيل دمج الذكاء الاصطناعي

وبحسب ما أورده موقع "ذا فيرج" في تقريره الصادر اليوم، أوضح تيم كوك أن التحديثات الجديدة ستتيح للمشتركين في باقات iCloud Plus الاستفادة المباشرة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحسابية المتقدمة، والتي تتطلب قدرات معالجة سحابية فائقة تعتمد على شريحة M4 الخاصة بشركة آبل.

وذكر التقرير التقني أن النظام البرمجي سيوفر أدوات ذكية معززة لمعالجة الصور والتنظيم التلقائي للبيانات والملفات السحابية، إلى جانب تقديم خدمات التلخيص الفوري وإدارة البريد الإلكتروني للمستخدمين عبر السحابة.

مواصفات المعالجة السحابية

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن آبل صممت هذه البنية التحتية لتعتمد على حواسيب سحابية تعمل بشرائح M4 لضمان السرعة الفائقة في تنفيذ الأوامر، مع تطبيق أعلى معايير الخصوصية والتشفير لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين أثناء المعالجة.

وأكدت الشركة بداخل التقرير أن المعالجة السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي تتم عبر بيئة تشغيل معزولة برمجياً، مما يضمن عدم تخزين أو مشاركة استعلامات المشتركين أو استخدامها في تدريب النماذج العامة.

أسعار الاشتراكات وجدول التوفر للمستخدمين

وأشار التقرير الإخباري لموقع The Verge إلى أن آبل تخطط لإتاحة هذه المزايا المتقدمة بداخل الفئات الأعلى من اشتراكات iCloud Plus، دون الإعلان حتى الآن عن أي زيادة مباشرة في أسعار الباقات الحالية.

ولم يحدد التقرير الموعد النهائي لبدء الطرح الفعلي للخدمات في كافة الدول، مشيراً إلى أن التحديثات البرمجية ستصل بشكل تدريجي للعملاء بالتزامن مع إطلاق الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل آبل.