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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بوسي تخطف الأنظار بشورت أبيض في أحدث ظهور.. شاهد

بوسي
بوسي

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال الاستمتاع بالأجازة الصيفية.

إطلالة بوسي


تألقت بوسي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية شورت قصير للغاية باللون الأبيض و نسقت معه توب ملون ذا أكمام مكشوفة .


انتعلت بوسي حذاء أنيق مسطح باللون البينك، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.
أما من الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

بوسي إطلالة بوسي صور بوسي

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