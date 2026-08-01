قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لمعتمد جمال في قبل انطلاق الموسم الجديد
الأهالي والغواصون ينتشلون جثمان شاب غرق في شاطئ الأبيض بمطروح
وفاة محامية أثناء إجراء جراحة داخل مركز طبي خاص بالإسماعيلية
كان سرقها وسابها عايشة..أسرة مسنة تطالب بالقصاص من قاتل والدتهما بالمنوفية
هيئة الدواء تحسم الجدل.. لا إلغاء لتسعير الأدوية والأسعار ثابتة في الأسواق
ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس مع بداية أغسطس
وزير الداخلية الفرنسي: لا حديث مطلقاً عن مغادرة إسبانيا لمنطقة شنجن
كيف تقلل استهلاك المكيف للكهرباء؟.. نصائح فعالة لخفض الفاتورة
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب محافظة "آوموري" اليابانية
تثبيت وقف إطلاق النار مفتاح الإعمار.. خبير يحدد أولويات المرحلة الثانية في غزة
توفيت أثناء تسلق جبل.. التعليم تنعي رئيس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية
من الرحيل إلى التجديد.. كيف حسم الأهلي مستقبل إمام عاشور؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد 7300 عام من الانفجار الأعنف.. بركان عملاق يستعيد قوته في صمت تحت أعماق البحر

بركان
بركان
أمينة الدسوقي

في أعماق المياه جنوب اليابان، حيث يبدو كل شيء هادئًا على السطح، تدور قصة جيولوجية مذهلة بدأت قبل أكثر من سبعة آلاف عام، عندما شهد كوكب الأرض واحدًا من أعنف الانفجارات البركانية في العصر الحديث جيولوجيا واليوم، يكشف العلماء أن هذا البركان العملاق لم يمت، بل بدأ يستعيد قوته تدريجيًا بإعادة ملء خزانه بالصهارة في عملية قد تستغرق آلاف السنين.

علماء يرصدون خزانا صهاريا جديدا أسفل بركان "كيكاي"

وأعلن فريق من الباحثين في جامعة كوبي اليابانية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا البحار والأرض (JAMSTEC)، عن اكتشاف خزان صهاري ضخم أسفل بركان "كيكاي"، في دراسة نُشرت في مجلة Communications Earth & Environment، لتفتح نافذة جديدة على فهم كيفية تعافي البراكين العملاقة بعد الثورات الكارثية.

كيكاي البركان الذي غير وجه اليابان

يقع بركان "كيكاي" جنوب جزيرة كيوشو اليابانية، وتغطي مياه البحر معظم أجزائه، ويُعد من أشهر البراكين العملاقة المعروفة باسم "الكالديرا"، وهي منخفضات هائلة تتشكل عندما يفرغ البركان كميات ضخمة من الصهارة، فتنهار الصخور فوق الخزان البركاني بدلاً من تكوين جبل بركاني تقليدي.

وقبل نحو 7300 عام، شهد هذا البركان ثوران "كيكاي-أكاهويا"، الذي يصنفه العلماء كأحد أكبر الانفجارات البركانية خلال عصر الهولوسين، وهو العصر الجيولوجي الذي نعيش فيه حتى اليوم وتشير التقديرات إلى أن الانفجار قذف ما بين 133 و183 كيلومترًا مكعبًا من الصهارة والرماد، مخلفًا آثارًا بيئية واسعة النطاق في المنطقة.

تقنيات حديثة تكشف ما يخفيه باطن الأرض

وللوصول إلى ما يجري أسفل البركان، استخدم العلماء تقنية متطورة تُعرف باسم "المسح بالانكسار الزلزالي"، حيث أطلقت سفن الأبحاث نبضات صوتية عبر قاع المحيط، بينما التقطت أجهزة قياس الزلازل المثبتة في الأعماق حركة الموجات أثناء عبورها طبقات القشرة الأرضية.

وأظهرت البيانات اختلافًا في سرعة انتقال الموجات، وهو ما كشف عن منطقة من الصخور الساخنة والمنصهرة جزئيًا أسفل مركز الكالديرا، في مؤشر واضح على استمرار النشاط الجيولوجي داخل البركان.

خزان جديد وليس بقايا الماضي

وأوضحت الدراسة أن العلماء رصدوا خزانا صهاريًا يمتد على عمق يتراوح بين 2.5 و6 كيلومترات تحت البركان، بينما يبلغ عرضه مساحة تقارب عرض الكالديرا الداخلية بالكامل.

ورغم أن نسبة الصخور المنصهرة داخل الخزان لا تزال محدودة، إذ تتراوح بين 3% و6% وقد تصل في أقصى التقديرات إلى 10%، فإن موقع هذا الخزان يتطابق تقريبًا مع الخزان الذي تسبب في الانفجار التاريخي قبل آلاف السنين.

ويرى الباحثون أن هذه الصهارة ليست بقايا متجمدة من الماضي، بل مواد منصهرة جديدة جرى ضخها تدريجيًا إلى النظام البركاني، وهو ما يؤكد أن البركان لا يزال يتلقى إمدادات مستمرة من باطن الأرض.

هل يقترب ثوران جديد؟

ورغم أهمية الاكتشاف، يؤكد العلماء أنه لا يوجد ما يشير إلى وقوع ثوران بركاني وشيك، إذ لا يزال الجزء الأكبر من الخزان الصهاري في حالة صلبة، كما أن الدراسة الحالية لا تسمح بتحديد موعد أي نشاط مستقبلي.

لكن الباحثين يشددون على أن فهم كيفية إعادة بناء خزانات الصهارة داخل البراكين العملاقة يمثل خطوة أساسية نحو تطوير نماذج أكثر دقة للتنبؤ بالنشاط البركاني في المستقبل، خاصة أن هذه البراكين قادرة على إحداث تغييرات مناخية وبيئية واسعة إذا ثارت مجددًا.

اكتشاف يعزز فهم أخطر ظواهر الطبيعة

ويمنح هذا الاكتشاف المجتمع العلمي فرصة نادرة لفهم دورة حياة البراكين العملاقة، وكيف تعيد تكوين مخزونها الصهاري على مدار آلاف السنين كما يسلط الضوء على أهمية التقنيات الزلزالية الحديثة في استكشاف ما يجري في أعماق الأرض، وهو ما قد يسهم مستقبلًا في تحسين أنظمة الإنذار المبكر وتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية في المناطق البركانية حول العالم.

بركان كيكاي كيكاي بركان اليابان أعنف الانفجارات البركانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

مصطفى شوبير

الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

ترشيحاتنا

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد الكودي بعد زيادة أسعار الكهرباء

مجلس الوزراء

"معلومات الوزراء": القضايا الصناعية تؤثر في مسارات التنمية الاقتصادية

الأنبا بيمن والأنبا يوأنس

في أجواء أخوية.. الأنبا يؤانس يطمئن على صحة الأنبا بيمن

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد