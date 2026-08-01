مقتل شخص وإصابة 12 إثر استهداف مسيّرة أوكرانية لحافلة في زابوروجيه

أعلن يفغيني باليتسكي حاكم مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا جنوب أوكرانيا مقتل شخص وإصابة 12 باستهداف مسيرة أوكرانية حافلة عمال من مصنع للسكك الحديدية جنوب المقاطعة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأضاف أن الحافلة تعرضت للاعتداء على طريق فيسيلويه-دنيبرورودنو بالقرب من قرية مالا بيلوزيركا حيث كان العمال عائدين إلى منازلهم.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.