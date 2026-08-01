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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا |واتساب يختبر أداة ذكية لتنظيف الملفات غير الضرورية تلقائيا.. شاب يصاب بحروق خطيرة أثناء نومه بسبب الشاحن

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها  ..
 

مفاجأة مدوية من سامسونج.. هواتف Galaxy Z Fold 8 تسجل إنجازا غير مسبوق
 

كشف تقرير جديد أن سلسلة سامسونج Galaxy Z Fold 8، تشهد إقبالا استثنائيا في الطلبات المسبقة، مع توقعات بتجاوز أداء سلسلة Galaxy S26 الرائدة، في سابقة قد تكون الأولى من نوعها بالنسبة لهواتف الشركة القابلة للطي.


واتساب يختبر أداة ذكية لتنظيف الملفات غير الضرورية تلقائيا
 

بدأ تطبيق واتساب، في اختبار ميزة جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تحرير مساحة التخزين، من خلال توفير أداة مخصصة لحذف الوسائط التي يتم تنزيلها عبر القنوات Channels، والتي قد تتراكم في الخلفية دون أن يلاحظها المستخدم.


هاتفه تحول إلى كرة نار.. شاب يصاب بحروق خطيرة أثناء نومه بسبب الشاحن
 

أصيب شاب إيرلندي بحروق بالغة بعد ارتفاع حرارة هاتفه المحمول واشتعاله أثناء وجوده على سريره خلال نومه، في حادث دفعه إلى مشاركة تجربته لتحذير الآخرين من مخاطر ترك الهواتف موصولة بالشاحن طوال الليل.


زيادة تاريخية في سعر آيفون؟.. توقعات بوصول iPhone 18 Pro إلى 1399 دولارا
 

يستعد عشاق آيفون لوصول سلسلة iPhone 18 Pro خلال الفترة المقبلة، لكن الهاتف الجديد قد يأتي بسعر أعلى بكثير من سابقه، بعدما توقعت تقارير جديدة أن يبدأ سعره من نحو 1399 دولارا.
 

بتصميمات جديدة وألوان مميزة.. تسريب صور رسمية لسلسلة جوجل Pixel 11 قبل الإطلاق
 

تستعد شركة جوجل Google، للكشف رسميا عن سلسلة هواتف Pixel 11 في 12 أغسطس، إلا أن الهواتف ظهرت مبكرا على الإنترنت عبر صور يعتقد أنها مواد تسويقية رسمية مسربة.


خارج السيطرة؟.. ذكاء "أنثروبيك" الاصطناعي ينجح في اختراق 3 شركات
 

كشفت شركة أنثروبيك Anthropic الأمريكية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي أن نماذجها تمكنت من اختراق أنظمة ثلاث مؤسسات بصورة ذاتية أثناء تجربة أمنية داخلية، بعدما استغلت ثغرة في بيئة اختبار كان من المفترض أن تكون معزولة تماما عن الإنترنت.

لا تتعجل تغيير الباقة.. 8 أسباب قد تفسر بطء الإنترنت وكيفية علاجها


يعاني كثير من المستخدمين من بطء الإنترنت، سواء أثناء مشاهدة الفيديوهات أو تحميل الملفات أو تصفح المواقع، لكن في معظم الحالات لا يكون السبب معقدا، بل يعود إلى مشكلات شائعة يمكن حلها خلال دقائق دون الحاجة إلى متخصص.

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