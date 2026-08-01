مهلة أسبوع قبل تطبيق الغرامات.. حملات يومية لرفع الإشغالات بحي ثالث الإسماعيلية

أعلنت رئاسة حي ثالث بمحافظة الإسماعيلية بدء حملات يومية مكثفة لرفع جميع التعديات والإشغالات من الطرق والأرصفة، في إطار جهود استعادة الانضباط بالشوارع والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام.

ووجهت رئاسة الحي تنويهًا عاجلًا إلى أصحاب المحال والمنشآت التجارية بسرعة إزالة جميع الإشغالات غير المرخصة خلال مهلة أسبوع واحد فقط من تاريخ الإعلان، قبل البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.

وأوضحت رئاسة الحي أن الإجراءات التصعيدية ستشمل:

المخالفة الأولى: تحصيل 500 جنيه عن كل متر مربع، مع منح مهلة أسبوع للسداد وإزالة المخالفة.

تحصيل 500 جنيه عن كل متر مربع، مع منح مهلة أسبوع للسداد وإزالة المخالفة. المخالفة الثانية: تحصيل 1000 جنيه عن كل متر مربع، مع الغلق المؤقت للنشاط.

تحصيل 1000 جنيه عن كل متر مربع، مع الغلق المؤقت للنشاط. المخالفة الثالثة: تحصيل 5000 جنيه عن كل متر مربع، مع إزالة الإشغال فورًا على نفقة المخالف، والغلق النهائي للنشاط.

وأكدت رئاسة حي ثالث أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة للقضاء على الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع الحي، داعية جميع أصحاب المحال إلى سرعة توفيق أوضاعهم والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتجنب الغرامات والإجراءات القانونية.

وشددت رئاسة الحي على أن التعاون والالتزام بالقوانين يسهمان في توفير بيئة آمنة ومنظمة، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حق المواطنين في استخدام الأرصفة والطرق دون معوقات.