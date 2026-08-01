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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرة «يوم في قريتنا» تواصل فعالياتها الميدانية بقرية شعشاع بأشمون

مبادرة يوم في قريتنا
مبادرة يوم في قريتنا

تواصل مبادرة يوم فى قريتنا تنفيذ أعمالها بقرية شعشاع، للوقوف على معدلات الإنجاز ومتابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع بكافة الخدمات والمرافق لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، وشملت أعمال المبادرة تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، ورفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات ونواتج التطهير والهدم من جانبي الترع والمصارف، حفاظاً على صحة المواطنين وتوفير بيئة نظيفة وآمنة، إلى جانب صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، ومتابعة أعمال التجميل وزراعة الأشجار بمداخل ومخارج القرية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري ورفع جودة الخدمات المقدمة للأهالي.

هذا وقد شارك في تنفيذ المبادرة عدد من المعدات والسيارات بإجمالى 8 معدات متنوعة، شملت لوادر، وجليدر، وسيارات لرفع القمامة بحمولات مختلفة، وأبراج إنارة عامة، وذلك بحضور الأستاذ طارق ابو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وطارق سعد جمعة نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، و خالد صقر رئيس الوحدة المحلية بشطانوف.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال لضمان تحقيق المستهدفات وتعظيم الاستفادة من المبادرة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين، مشيراً إلى أن مبادرة «يوم في قريتنا» تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التنموية التي تستهدف الوصول إلى جميع قرى المركز، والتواصل المباشر مع المواطنين، ورصد احتياجاتهم على الطبيعة، والعمل على تنفيذ حلول عاجلة ومستدامة بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

المنوفية محافظة المنوفية يوم في قريتنا أشمون محافظ المنوفية

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