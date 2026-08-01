إصابة ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مع حزب الله بمنطقة على الطاهر

أعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، إصابة ضابط من وحدة "إيغوز" بجروح متوسطة، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال في جنوب لبنان.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الضابط أُصيب أثناء نشاط عسكري في جنوب لبنان، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ظروف الإصابة.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قوة من جيش الاحتلال اشتبكت خلال ساعات الليل مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان، مشيرة إلى نقل عدد من الجنود المصابين إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، إذ تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات توغل وقصف وتفجير لمنازل ومنشآت في عدد من قرى الجنوب، إلى جانب الإبقاء على وجودها العسكري في مناطق حدودية.

وكان جنوب لبنان قد شهد خلال الساعات الماضية تفجيرات إسرائيلية واسعة استهدفت مناطق في محيط قلعة الشقيف وبلدات عدة في محافظة النبطية، إضافة إلى قصف مدفعي طال بلدة طلوسة، في إطار تصعيد متواصل تبرره تل أبيب باستهداف ما تقول إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله.

ومنذ اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في مارس الماضي، أسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن استشهاد أكثر من 4300 شخص، وفق السلطات اللبنانية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال قوات الاحتلال تحتل مناطق في جنوب لبنان، وتربط انسحابها بما تسميه "نزع سلاح حزب الله"، فيما تواصل تنفيذ عمليات عسكرية وتفجير ونسف للمنازل، في خروقات متكررة للاتفاق وسط تحذيرات لبنانية من تداعيات استمرار التصعيد.