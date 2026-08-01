أخبار التوك شو| أحمد موسى: لا أحد يفرض على مصر قراراتها.. والكهرباء: الزيادة الأخيرة في الأسعار تحقق وفرًا بـ15 مليار جنيه سنويًا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: لا أحد يفرض على مصر قراراتها.. ويجب الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تمتلك قرارها الوطني المستقل، مشددًا على أنه لا يوجد أي طرف خارجي يستطيع فرض توجهات أو قرارات على مصر، داعيًا المواطنين إلى الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية وعدم الانسياق وراء الشائعات.



الكهرباء: الزيادة الأخيرة في الأسعار تحقق وفرًا بـ15 مليار جنيه سنويًا

قال منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ستحقق وفرا قدره 15 مليار جنيه في السنة.

رئيس هيئة ميناء دمياط: نعتمد على منظومة إلكترونية تتابع حركة السفن لحظة بلحظة

أكد اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي عبد الله، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن جميع التحركات داخل المسطح المائي للميناء تخضع لمتابعة دقيقة من خلال برج الإرشاد، الذي يتيح لضباط الإرشاد مراقبة حركة السفن بشكل لحظي لضمان انتظام وسلامة العمليات الملاحية.

برلماني: 50% من الأطباء هاجروا بسبب ضعف الرواتب

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن عددًا كبيرًا من الأطباء يهاجرون إلى خارج البلاد بسبب ضعف الرواتب، مشيرًا إلى أن رواتب شريحة كبيرة من الأطباء تتراوح بين 2500 و6000 جنيه، بينما لا يتجاوز راتب الطبيب الاستشاري 9000 جنيه.

طبيب يحذر من إساءة استخدام "حقن هرمون النمو"

حذر الدكتور محمد حسن منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، من اللجوء إلى حقن هرمون النمو دون وجود ضرورة طبية أو إشراف متخصص.

الكهرباء: رفع التعريفة كان ضروريا.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الاستهلاك

كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل تكلفة استهلاك الكهرباء ونسب الدعم التي تتحملها الدولة بعد تحريك أسعار التعريفة، مؤكدًا أن القرار جاء في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة الأحمال خلال الفترة الحالية.

46 درجة في الظل بالصعيد| الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء تراجع الموجة شديدة الحرارة التي أثرت على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية، موضحة أن الانخفاض في درجات الحرارة سيبدأ تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيظل عاملًا رئيسيًا في زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

أحمد موسى: مصر تملك المعلومات الكاملة.. وأجهزتها يقظة أمام كل التحديات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة ومعلومات كاملة بشأن مختلف التحديات التي تواجهها، مشددًا على أهمية الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع التطورات الإقليمية.

أحمد موسى: مصر تواجه واحدة من أصعب مراحلها.. ومنظومات إعلامية ولجان إلكترونية تستهدف الدولة بالشائعات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تتعرض لحملات إعلامية وإلكترونية ممنهجة تستهدف زعزعة الثقة في مؤسساتها، مشددًا على أن الهدف الحقيقي من تلك الحملات ليس أشخاصًا أو مسؤولين، وإنما الدولة المصرية نفسها، داعيًا المواطنين إلى التمسك بالوعي وعدم الانسياق وراء الشائعات.

هيئة الدواء تُسرّع تطبيق «التتبع».. وخبرات عالمية لضمان القضاء على السوق السوداء

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هيئة الدواء المصرية تنفذ منظومة التتبع الدوائي وفق خطة مرحلية مدروسة، تضمن التطبيق التدريجي دون التأثير على سوق الدواء أو إحداث أي معوقات تشغيلية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة احتاجت ما بين ثماني وعشر سنوات لاستكمال تطبيق المنظومة بشكل كامل.